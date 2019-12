AC Milan, umilita de Atalanta in Italia. A incasat cinci goluri si nu a tras vreun sut pe poarta (Video)

Ziare.

Atalanta a dispus de Milan la Bergamo cu scorul de 5-0, in etapa cu numarul 17 din Italia, profitand de o forma extrem de slaba a formatiei lui Stefano Pioli, care incheie un an catastrofal, cum nu se poate mai rau pentru rossoneri.Gomez a inceput cu gol in minutul 10, iar dupa minutul 61, Atalanta s-a dezlantuit, cu goluri reusite de Pasalici, Ilicici o dubla si Muriel.Atalanta e pe 5 in Serie A cu 31 de puncte, in timp ce Milanul e abia pe 10, cu zece lungimi mai putin, la 8 distanta de ultimul loc care duce in Europa League.La 3-0, fanii gazdelor i-au umilit pe milanisti, strigand in cor: "Serie B, Serie B, Serie B".Muriel la final a profitat de o gafa ridicola a lui Donnarumma, pentru a stabili scorul final poate ireal: 5-0 pentru Atalanta!AC Milan nu a avut nici macar un sut pe poarta bifat in aceasta deplasare rusinoasa.Cele cinci goluri ale partidei le puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Este doar a patra oara in istoria lui Milan cand pierde la o diferenta de 5 goluri. Precedenta umilita de acest tip a fost in mai 1998, impotriva celor de la AS Roma