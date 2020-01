Milan castiga in ultima secunda un meci nebun cu Udinese, cu Ibrahimovici in prim plan

Ziare.

Milanezii au trecut in ultima secunda de Udinese cu 3-2, chiar daca au fost condusi cu 1-0 la pauza si au fost egalati la doi cu cinci minute inainte de finalul jocului.Danezul Larsen a marcat pentru 1-0 in minutul 6, dupa o gafa uriasa a lui Gigi Donnarumma, care a iesit total aiurea la circa 20 de metri de poarta sa, lateral stanga, aproape de tusa, acolo unde nu era niciun pericol pentru poarta lui Milan.Dupa pauza, echipa gazda a evoluat mult mai bine, intr-o partida care a placut ochiului, disputata pe contre, cu multe ocazii la ambele porti. Rebici si Hernandez (francezul cu un sut superb dupa un corner, de la circa 20-25 de metri, la coltul lung) au marcat pentru 2-1 in minutele 48 si 72 si totul parea ca va merge in directia unei victorii a lui Milan, chiar daca Donnarumma a avut mai multe interventii salvatoare in al doilea mitan.Lasagna a fost cel care a egalat in minutul 85, poate meritat pentru Udine, care tot a insistat inspre poarta gazdelor.Cu cateva secunde inainte de final, Ante Rebici din Croatia a marcat golul victoriei de 3-2, un gol mare de 3 puncte, marcat si cu ajutorul unei combinatii cu Zlatan Ibrahimovici, suedezul terminand partida integralist.Milan ajunge la doua victorii la rand, are 4 meciuri fara esec in ultimele 5 si este acum pe 8 in Serie A, cu 28 de puncte, la un punct doar de Cagliari, care ocupa ultimul loc de Europa League, 6.Cele cinci goluri ale partidei pot fi urmarite in imagini VIDEO pe acest link Milanezii sunt neinvinsi in Italia de la revenirea lui Ibrahimovici in Peninsula, la 38 de ani, dupa aventura de la LA Galaxy din SUA.