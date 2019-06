Noi antrenori pentru Milan si Juventus

Ziare.

Potrivit presei din Italia, Marco Giampaolo, aflat in ultimele trei sezoane pe banca Sampdoriei, va semna astazi cu AC Milan.De partea cealalta, Maurizio Sarri e pe punctul de a-si rezilia contractul cu Chelsea Londra si a semna cu campioana ultimelor 8 editii din Serie A.Oficializarea mutarii lui Sarri s-ar putea produce in weekend.In sezonul precedent, AC Milan a fost pregatita de Gennaro Gattuso, in timp ce Juventus l-a avut pe banca pe Massimiliano Allegri.Marea rivala a celor doua, Inter Milano, a schimbat si ea antrenorul in aceasta vara, locul lui Luciano Spalletti fiind luat de Antonio Conte.I.G.