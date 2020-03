Paolo Maldini, legenda lui AC Milan, a fost depistat pozitiv cu coronavirus

Ziare.

In prezent director tehnic la clubul italian in rosu si negru, Maldini, impreuna cu fiul sau Daniel, fotbalist legitimat in prezent la AC Milan, au fost depistati pozitiv cu coronavirus. Anuntul a fost facut de formatia milaneza printr-un comunicat de presa postat pe site-ul oficial."Paolo si Daniel sunt bine. Se aflau in carantina, conform protocoalelor medicale. Acum vor ramane in continuare acasa cat timp va fi necesar pentru a se vindeca", notau italienii pentru presa din lumea intreaga.Anuntul vine dupa ce sambata un alt jucator cu mare nume din campionatul italian de fotbal a fost diagnosticat si el cu COVID-19. E vorba de Paulo Dybala, argentinianul lui Juventus, decarul "Batranei Doamne", care a anuntat singur acest lucru, printr-o postare facuta pe o retea de socializare.Paolo Maldini este un nume urias din dinastia AC Milan. A purtat numarul 3, numar retras de milanezi apoi definitiv, formatie pentru care a evoluat toata viata, incepand de la juniori , intre 1978 si 2009. El a strans 647 de meciuri si a marcat 29 de goluri in toate competitiile.A castigat alaturi de Milan 7 campionate, o Cupa a Italiei in 2003, Supercupa Italiei de 5 ori, Champions League tot in cinci randuri, de asemenea si Supercupa Europei de 5 ori. Mai are in palmares, de asemenea, si doua Cupe Intercontinentale, dar si CM al cluburilor, cucerit in 2007.In Italia, situatia este extrem de grava in contextul pandemiei de coronavirus, numarul mortilor din ultimele 24 de ore fiind unul urias, 793!Citeste si:D.A.