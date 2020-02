Povestea marelui derbi al Italiei, Milan versus Inter. Cand s-a disputat prima partida directa, cine a fost legendarul Meazza si cele mai importante repere ale lui "Derby della Madonnina"

🔴⚫️ Highlights #InterMilan 2003/04 📽️

A derby for the ages featuring three top-class players: Pippo, Ricky and Sheva 🔝



Pippo, Ricky e Sheva: tre grandi protagonisti, un Derby indimenticabile 🔝 #SempreMilan pic.twitter.com/gmpYn0LWtv - AC Milan (@acmilan) February 6, 2020

Ziare.

com

E un meci care face parte din etapa cu numarul 23 din Serie A, in care sunt puse in joc 3 puncte mari pentru fiecare dintre grupari, care au insa alte lupte si scopuri in clasament.Inter doreste sa o egaleze pe Juventus dupa esecul surprinzator al "Batranei Doamne" cu Verona, scor 1-2, in timp ce AC Milan e abia pe 10 in Serie A, dar in lupta pentru ocuparea unui loc de Europa League, cu 32 de puncte, la doar doua lungimi in spatele locului 6 ocupat chiar de Hellas. Zlatan Ibrahimovici se intoarce intr-un Derby della Madonnina, de aceasta data ca adversar al celor de la Inter, in tricoul in care a mai evoluat in Italia. El s-a intors la Milan dupa o aventura in SUA la LA Galaxy si are evolutii constant bune pe San Siro. Pentru Ibra acesta va fi al zecelea joc Milan - Inter in care va evolua, fie ca in trecut a jucat pentru Inter sau Milan.Pentru a incepe putin sa rescriem istoria acestui mare meci trebuie intai sa spunem ca el se numeste Derby della Madonnina dupa numele unei sculpturi celebre de pe Domul din Milano, o reprezentare a Fecioarei Maria, alintata afectuos de localnici Madonnina.AC Milan era fondat in 1899, fiind patronat de un consul britanic la Milano, Alfred Edwards pe numele sau, castigand in Italia trei titluri pana la aparitia lui Inter, in 1901, 1906 si 1907.In 1908, un conflict al orgoliilor a dus la crearea unei imense rivalitati in fotbalul italian si mondial. Strainii de la Milan Cricket and Football Club duseserea greul inceputului fondarii clubului si al castigarii primelor titluri din Italia, iar acum se vedeau dati la o parte usor-usor de italieni. Culmea, Inter a luat titlul inca din al doilea sezon de la "Marea Schisma".Conflictele au inceput sa apara inerent, caci toata lumea stia ca Inter era favorita si echipa "burghezilor" din oras, in timp ce Milanul era considerat echipa clasei muncitoare, al oamenilor nu foarte instariti.Trebuie spus ca acesta este singurul derbi al unui oras european in care se intalnesc doua formatii care au in palmares Cupa Campionilor/Champions League.Ucraineanul Andrei Shevcenko este golgheterul intalnirilor Milan - Inter, cu 14 goluri reusite, toate in tricoul lui Milan, echipa care l-a ajutat sa castige si Balonul de Aur. Locul doi este ocupat de legenda Giuseppe Meazza, cel care da si numele stadionului si care a evoluat pentru ambele formatii in trecutul sau.Meazza, supranumit si il Balilla, a fost un fotbalist imens al Italiei, care a facut istorie mai ales pentru Inter, pentru care a marcat 242 de goluri in 365 de meciuri . A condus Italia la victorie la doua Campionate Mondiale: in 1934 si in 1938, castigand premiul Balonul de Aur in 1934. Are 3 titluri castigate pentru Inter, in 1930, 1938 si 1940, plus Cupa Italiei in 1939.La marea rivala Milan a jucat intre 1940 - 1942, marcand de 9 ori in 37 de partide. A pierdut aici o finala de Cupa in 1942. Culmea, a jucat si pentru a treia formatie imensa a Italiei, Juventus, in sezonul 1942/1943, marcand 10 goluri in 27 de partide.S-a retras la prima sa mare dragoste, Inter, pentru care a mai evoluat in sezonul 1946/1947, cand a marcat de doua ori in 17 jocuri.Revenind la meciul Milan - Inter, trebuie spus ca Milan a reusit cea mai clara victorie din istoria intalnirilor directe, 8-1 in Copa Mauro, pe 3 martie 1918. In istoria recenta, ne mai aducem aminte de un 6-0 pentru milanezi, pe 11 mai 2001, in Serie A. Tot in campionat a castigat Inter cu 5-0, dar acum foarte mult timp, in februrie 1910.Pe San Siro se ajunge usor in Milan, caci linia tramvaiului 16 se termina chiar in fata stadionului care mai poarta si numele de Meazza. E drept ca se poate ajunge acolo si cu metroul, dar statia Lotto a acestuia se afla cam la 15 minute de mers pe jos de marea arena istorica a Italiei.3 victorii la rand are Inter in derbi, doua din ele fiind castigate la zero, Milan marcand doar in infrangerea din sezonul trecut, 2-3. In tur, Inter s-a impus sec cu 2-0, dupa goluri semnate de Brozovici si Lukaku.In prima partida disputata vreodata intre cele doua, Milan se impunea cu 3-2 pe 10 ianuarie 1909. Au fost 224 de partide oficiale in derbi, plus alte 71 amicale. Va fi asadar al 296-lea imens meci intre cele doua formatii din Milano.112 victorii are Milanul, in timp ce Interul are 81 de triumfuri in partide oficiale.Echipe probabile:Partida va incepe la 21.45 si va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.