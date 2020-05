Presedintele lui AC Milan a confirmat existenta unor jucator infectati cu coronavirus

Ziare.

com

Jucatorii lui AC Milan au fost testati la clinica La Madonnina si cateva din teste au iesit pozitive la noul coronavirus.''Avem cativa jucatori infectati la AC Milan, dar acum sunt in stare de recuperare. Baza Milanello s-a deschis si am inceput deja antrenamentele, pastrand distanta sociala. Trebuie sa ne obisnuim sa traim cu virusul si asta se aplica si fotbalului'', a declarat Scaroni. Directorul sportiv al rossonero Paolo Maldini, care a fost infectat cu Covid-19 in luna martie, este de asemenea un partizan al reluarii campionatului Serie A.Reluarea sezonului de fotbal in Italia suscita o dezbatere intensa in Italia, una dintre cele mai afectate tari de pandemia de coronavirus.Joi, Fiorentina si Sampdoria au raportat teste pozitive printre jucatori si staff-ul tehnic, iar un jucator de la Torino a fost de asemenea contagiat cu noul coronavirus.Starul suedez Zlatan Ibrahimovic este asteptat sa revina la AC Milan in urmatoarele zile pentru a incepe pregatirea fizica individuala.