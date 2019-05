Un fost jucator al lui CFR Cluj are sanse mari sa devina noul antrenor al lui AC Milan

Ziare.

Presa din italia anunta ca fostul jucator al celor de la CFR Cluj, in prezent antrenor la Sassuolo, i-ar putea lua locul lui Gennaro Gattuso la sfarsitul acestui sezon.Intr-un interviu acordat, astazi, in Gazzetta dello Sport, De Zerbi dezvaluie ca s-a hotarat sa devina antrenor in perioada in care evolua pentru gruparea din Gruia."Cand jucam la Cluj m-am hotarat sa devin antrenor. In echipa erau multi jucatori straini, culturi diverse, si am invatat cate putin de la fiecare. Seara nu aveam ce sa fac si studiam fotbalul", a povestit De Zerbi.Roberto De Zerbi a jucat pentru CFR Cluj in perioada 2010-2012, avand in palmares doua titluri si o Cupa a Romaniei.S-a apucat de antrenorat in 2013 si le-a pregatit pana in prezent pe Darfo Boario, Foggia, Palermo, Benevento si Sassuolo.I.G.