Un fost primar al New York-ului da 4,5 milioane de dolari ca SUA sa ramana implicate in Acordul de la Paris

Ziare.

com

El sustine ca are aceasta responsabilitate - de a ajuta la imbunatatirea mediului inconjurator -, din cauza deciziei presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din Acord, potrivit BBC Anuntul retragerii a fost facut in luna iunie a anului trecut si a starnit un val de reactii negative la nivel international. SUA sunt singura tara democratica din lume care nu face parte din Acordul Climatic de la Paris.Acordul de la Paris in care sunt angajate 187 de tari (fara SUA) presupune mentinerea temperaturilor globale "cu mult sub" 2 grade Celsius peste nivelurile pre-industriale.Parte din Acord, SUA au promis sa dea 3 miliarde de dolari Fondului verde pentru clima (Green Climate Fund), mecanism financiar al ONU, creat in 2010, pentru a ajuta tarile sa se confrunte cu efectele incalzirii globale.Banii promisi de Bloomberg nu acopera toata suma, ci doar contributia Statelor Unite la Secretariatul UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change/ Conventia-cadru a ONU privind schimbarile climatice)."America si-a luat un angajament si, ca american, daca Guvernul nu are de gand sa o faca (sa dea bani - n.red.), atunci cu totii avem o responsabilitate", spune fostul primar."Eu pot sa o fac. Asa ca da, o sa le trimit un cec cu banii promisi de America organizatiei, ca si cum i-ar fi primit din partea guvernului federal".Organizatia sa de caritate, Bloomberg Philanthropies, a mai donat alte 15 milioane de dolari si anul trecut, pentru a acoperi un alt deficit cauzat de schimbarile climatice.In ianuarie, presedintele Donald Trump a spus ca SUA "ar putea sa se gandeasca" la intoarcerea in Acord daca ar fi tratate mai corect."E un tratat cu care nu am nicio problema. Eu am o problema cu acordul semnat de Administratia Obama", a spus liderul de la Casa Alba la acea vreme.Bloomberg spera, totusi, ca Trump se va razgandi pana anul viitor."Se stie despre el ca se razgandeste des, e adevarat. America e o mare parte din solutie, asa ca ar trebui sa mergem si sa ajutam lumea sa opreasca un potential dezastru", a conchis fostul primar.A.D.