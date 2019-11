Adina Valean a trecut de Comisia de specialitate din Parlamentul European

@EP_Transport accepts Adina #Valean and recommends her as future Transport Commissioner - Marian Marinescu (@MarianMarinescu) November 14, 2019

Not a convincing performance by @AdinaValean at all. Green Deal in Transport does not seem to be in safe hands. On top of that social rights do not seem to be on the radar either... - Bas Eickhout (@BasEickhout) November 14, 2019

Deputatul olandez Bas Eickhout, de la Grupul Verzilor, a explicat intr-o postare care sunt nemultumirile fata de prestatia lui Valean.Oliver Varhelyi, cea de-a doua propunere facuta de guvernul condus de Viktor Orban pentru portofoliul de comisar pentru vecinatate si extindere, va trebui sa raspunda unor intrebari suplimentare din partea membrilor Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European.Astfel, surse europene au explicat pentru Ziare.com ca acesta nu a convins decat 30 de parlamentari, cu 18 mai putin decat avea nevoie pentru a trece de Comisia din PE. Ca atare, el va fi nevoit sa raspunda unor alte intrebari, de asta-data in scris, lucru prevazut in procedura.Nu e exclusa nici o alta audiere, saptamana viitoare, ceea ce ar prelungi neprevazut de mult intreaga procedura pentru echipa von der Leyen, care ar fi trebuit sa fie validata pana in 1 decembrie.Cei trei noi comisari desemnati Oliver Varhelyi, Adina-Ioana Valean si Thierry Breton au fost audiati, joi, timp de trei ore fiecare, in Parlamentul European.Deputatii europeni au evaluat daca acestia sunt calificati pentru a fi membri ai Colegiului Comisarilor, pentru a-si putea indeplini sarcinile si pentru a pune in aplicare programul pe care presedintele ales Ursula von der Leyen l-a prezentat in plenul Parlamentului European in luna iulie.Primul audiat a fost Oliver Varhelyi, desemnat de Ungaria comisar pentru Vecinatate si extindere - in Comisia pentru Afaceri Externe.Varhelyi le-a spus eurodeputatilor ca interesele nationale ale tarii sale nu trebuie luate in considerare separat de cele europene, deoarece obiectivul este acelasi - crearea unei comunitati puternice si de succes.Candidatul ungar a mai spus ca, daca va obtine functia, va cauta sa actioneze ca o veriga de legatura intre principalele institutii europene si tarile vecine cu UE.Situatia statelor din vecinatatea UE este de importanta strategica pentru comunitate, de aceea este importanta mentinerea stabilitatii, securitatii si prosperitatii in aceste regiuni si reducerea diferentelor intre nivelurile de dezvoltare, a sustinut Varhelyi, potrivit Agerpres. El a adaugat ca pentru diferitele tari partenere ale UE sunt necesare obiective si abordari specifice si ca nu se poate aplica o schema standard.Reprezentantul Ungariei a sugerat si reducerea nivelului Turciei in relatiile cu UE, de la tara candidata la partener strategic. Varhelyi a afirmat ca Ankara este "un partener cheie" pentru Bruxelles in multe domenii, inclusiv migratia, insa a avertizat ca "nu putem sa ne prefacem ca nu vedem evenimente recente ingrijoratoare".In acelasi timp cu Adina Valean a fost audiat in Comisia pentru Piata Interna si Protectia Consumatorilor si Comisia pentru Industrie, Cercetare si Energiesi Thierry Breton (Franta), comisar desemnat pentru Piata Interna.Audierea va fi urmata de declaratii de presa ale presedintelui Comisiei pentru Piata Interna, Petra de Sutter, si presedintelui interimar al Comisiei pentru Industrie, Cercetare si Energie, Zdzislaw Krasnodebski.Adina Valean, europarlamentarul propus de Guvernul Orban pentru functia de comisar european din partea Romaniei, a trecut marti de Comisia JURI , dupa o discutie de un minut.In JURI, au fost 21 de voturi pentru candidatura Adinei Valean si 0 impotriva, potrivit surselorTot marti, Adina Valean a fost avizata de Parlamentul de la Bucuresti , dupa audierea sa in comisiile pentru Afaceri europene reunite.