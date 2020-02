Adina Valean: Trenurilor le revine un rol cheie, reprezinta un mod cu adevarat sustenabil de transport

Mai multa competitie in sectorul transportului feroviar

Trenurile de noapte sunt din nou la moda in multe tari europene. Primul tren din Viena spre Bruxelles a plecat din capitala Austriei la mijlocul lunii ianuarie, dupa o intrerupere de 16 ani.Caile ferate austriece OBB intentioneaza sa lanseze si un nou tren de noapte, care sa circule intre Viena si Amsterdam incepand de la sfarsitul acestui an. Aceasta companie de stat nu e singura care si-a dat seama ca ingrijorarea europenilor in privinta schimbarilor climatice ofera noi oportunitati in domeniul transportului feroviar.In 2017, emisiile din sectorul transporturilor depaseau, in Uniunea Europeana, cu 28 la suta nivelul din 1990. Noul "Green Deal", pe care il discuta Comisia Europeana in prezent, are obiectivul de a schimba acest trend."Prin Green Deal, ne-am angajat ca sectorul transporturilor din Europa sa contribuie la eforturile noastre privind combaterea schimbarilor climatice. Toate mijloacele de transport sunt vizate, dar cred ca trenurilor le revine un rol cheie, din moment ce ele reprezinta un mod cu adevarat sustenabil de a transporta persoane si marfuri", a declarat Adina-Ioana Valean, comisar european pentru Transporturi, in dialog cu DW.Cel mai ridicat nivel de emisii din sectorul european al transporturilor provine din transportul rutier (73%), urmat de aviatie (13%) si transportul maritim (11%). Datorita nivelului ridicat de electrificare, transportul feroviar e mult mai ecologic - doar 1,6 %.Valean a explicat ca se asteapta "la un buget bun pentru transport". Comisarul european subliniaza ca exista diferente semnificative intre statele membre ale UE in ceea ce priveste infrastructura feroviara, adaugand ca regiunile mai putin dezvoltate ar trebui sprijinite prin fonduri europene si instrumentele existente, cum ar fi fondurile de coeziune si Connecting Europe Facility."Trebuie sa intelegem care sunt dificultatile din retea si de ce investitii va fi nevoie. Asadar, nu e inca momentul pentru target-uri. Intai ne trebuie o evaluare clara", a declarat comisarul european pentru Transporturi, adaugand ca al patrulea pachet legislativ al UE vizand transportul feroviar e implementat la ora actuala. Acesta liberalizeaza piata si incurajeaza competitia in domeniul transportului de persoane."Competitia va creste, in special dupa luna iunie, cand si restul statelor UE se vor alatura primelor opt care au transpus deja directiva in iunie 2019", a explicat Josef Doppelbauer, directorul executiv al Agentiei Europene pentru Cai Ferate (ERA), in dialog cu DW. ERA implementeaza regulamentele europene privind siguranta si emite, incepand din iunie 2019, certificatul unic de securitate si autorizatiile de vehicul: "Asadar, pentru trenurile care circula in tari diferite, ajunge o autorizatie emisa de ERA."Cateva exemple amintite de Josef Doppelbauer: "Compania feroviara Trenitalia a aplicat pentru un certificat unic de securitate la ERA pentru a putea sa opereze si in Franta. Atat Trenitalia cat si SNCF din Franta vor intra pe piata spaniola in iunie."Mai raman multe de imbunatatit, explica Doppelbauer: "Spre exemplu, primul tren de noapte Viena - Bruxelles din ianuarie a fost nevoit sa stationeze la Aachen pentru 30 de minute, locomotiva a trebuit schimbata din cauza unor incompatibilitati tehnice. In plus, mai era nevoie si de alt conductor de tren care sa vorbeasca limba flamanda."Doppelbauer argumenteaza spunand ca rute nationale foarte frecventate, cum ar fi cea dintre Barcelona si Madrid, demonstreaza deja "ca e posibil sa inlocuim zborurile interne, care dauneaza mai mult mediului, daca reducem durata calatoriei si pretul."Competitivitatea transportului feroviar depinde de investitii, iar acestea sunt decise de fiecare stat membru al UE in mod individual. In timp ce Italia si-a redus investitiile in acest sector, Germania se angajeaza sa-si imbunatateasca transportul feroviar, chiar daca preturile biletelor au scazut recent. Luna trecuta, guvernul federal a lansat un plan de 86 de miliarde de euro care urmeaza sa fie implementat in urmatorul deceniu."Pe moment, majoritatea agentiilor de voiaj nu includ trenurile ca mijloc de transport pentru a ajunge la destinatia turistica finala", explica Libor Lochmann, director executiv la Community of European Railway and Infrastructure Companies. "Dar nu incepem de la zero, pentru ca operatorii de turism ofera deja Euro Pass-ul, un bilet unic cu care se poate calatori patru sau sapte zile intr-o luna."Volumul transportului de marfuri cu trenul a scazut insa in ultimii ani la mai putin de 17 la suta, aminteste James Nix, director pentru marfuri la Transport & Environment, o organizatie care promoveaza transportul ecologic. El spune ca sume substantiale sunt investite in transportul feroviar de marfuri, din moment ce, pe plan national, domina in continuare transportul rutier.Pentru a transporta mai multe marfuri cu trenul trebuie imbunatatita reteaua transfrontaliera de cai ferate, a subliniat Adina Valean.Sprijinul pentru transportul feroviar european vine atat din partea ecologistilor, cat si din partea industriei. Asadar, perspectivele sunt bune, in general."Reglementarile Uniunii Europene vor ajuta sectorul feroviar sa defineasca o procedura de standardizare tehnica uniforma", e de parere Francois Davenne, directorul general al International Union of Railways. Mai mult: noul "Green Deal" ar putea influenta caile ferate din multe regiuni ale lumii, dincolo de Uniunea Europeana.