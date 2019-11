Adina Valean va fi audiata joi, timp de trei ore, in Parlamentul European

Valean a trecut lejer de JURI si audierea din Parlamentul de la Bucuresti

Deputatii europeni vor evalua daca acestia sunt calificati pentru a fi membri ai Colegiului Comisarilor, pentru a-si putea indeplini sarcinile si pentru a pune in aplicare programul pe care presedintele ales Ursula von der Leyen l-a prezentat in plenul Parlamentului European in luna iulie, transmite PE intr-un comunicat remisProgramul audierilor va fi urmatorul:8:00- 11:00 - Oliver Varhelyi (Ungaria), comisar desemnat pentru Vecinatate si extindere - in Comisia pentru Afaceri ExterneAudierea va fi urmata de declaratii de presa ale presedintelui Comisiei pentru Afaceri Externe, David McAllister.13:00 - 16:00 - Adina-Ioana Valean (Romania), comisar desemnat pentru Transporturi, in Comisia pentru Transporturi.Audierea va fi urmata de declaratii de presa ale presedintelui Comisiei pentru Transporturi, Karima Delli.Audierea poate fi urmarita aici:13:00 - 16:00 - Thierry Breton (Franta), comisar desemnat pentru Piata Interna, inComisia pentru Piata Interna si Protectia Consumatorilor si Comisia pentru Industrie, Cercetare si Energie.Audierea va fi urmata de declaratii de presa ale presedintelui Comisiei pentru Piata Interna, Petra de Sutter, si presedintelui interimar al Comisiei pentru Industrie, Cercetare si Energie, Zdzislaw Krasnodebski.Adina Valean, europarlamentarul propus de Guvernul Orban pentru functia de comisar european din partea Romaniei, a trecut marti de Comisia JURI , dupa o discutie de un minut.In JURI, au fost 21 de voturi pentru candidatura Adinei Valean si 0 impotriva, potrivit surselorTot marti, Adina Valean a fost avizata de Parlamentul de la Bucuresti , dupa audierea sa in comisiile pentru Afaceri europene reunite.B.B.