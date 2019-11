Candidaturile comisarilor propusi de Romania, Franta si Ungaria, pe masa Comisiei JURI

Ziare.

Confirmarea de catre aceasta comisie a absentei oricarui conflict de interese este o conditie prealabila pentru a avea loc si audierea candidatilor in comisiile de specialitate aferente portofoliilor alocate, conform Regulamentului de procedura al Parlamentului European.Dupa ce vor primi unda verde din partea JURI, cei trei candidati, Thierry Breton din partea Frantei, Adina Valean din partea Romaniei si Olivier Varhelyi din partea Ungariei, vor fi audiati in comisiile de specialitate in data de 14 noiembrie.Lui Breton i s-a atribuit portofoliul Piata interna, Valean a primit portofoliul Transporturi, iar Varhelyi - Vecinatate si extindere.Primii candidati propusi de cele trei tari pentru posturile de comisari europeni - Sylvie Goulard (Franta), Rovana Plumb (Romania) si Laszlo Trocsanyi (Ungaria) - au fost respinsi de JURI.Candidatii desemnati de restul tarilor membre ale UE (cu exceptia Regatului Unit) au fost audiati in perioada 30 septembrie - 8 octombrie.