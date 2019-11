Comisia JURI, care a respins-o pe Plumb, a acceptat-o in unanimitate pe Adina Valean

. @EP_Legal has given its green light for the three new Commissioners-designate to have their hearings on Thursday 14/11. Mr. Varhelyi in @EP_ForeignAff at 8-11h, Ms. Valean in @EP_Transport at 13-16h and Mr. Breton in @EP_SingleMarket and @EP_Industry at 13-16h. - Jaume Duch (@jduch) November 12, 2019

Ulterior, purtatorul de cuvant al PE, Jaume Duch, a confirmat informatia pe Twitter.Duch a precizat ca JURI a dat unda verde pentru toti cei trei comisari propusi si evaluati astazi.Totodata, reprezentantul Parlamentului European a anuntat programul audierilor din comisiile de specialitate ale PE, care vor avea loc joi, 14 noiembrie.Olivier Varhelyi (Ungaria) va fi audiat in Comisia de Afaceri Externe inepand cu ora locala 08:00.Adina Valean (Romania) intra in Comisia de Transporturi la ora locala 13:00, iar Thierry Breton (Franta) va fi audiat in Comisia de Piata Interna si Industrie tot de la ora locala 13:00.In JURI, au fost 21 de voturi pentru candidatura Adinei Valean si 0 impotriva, potrivit surselor citate dePrecizam ca, in aceste momente, Adina Valean este audiata in comisiile de specialitate din Parlamentul de la Bucuresti.Ea este insotita la audieri de presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, si de ministrul Transporturilor, Lucian Bode, in conditiile in care Romania a primit portofoliul Transporturilor in viitoarea Comisie Europeana.La sedinta comisiilor pentru Afaceri Europene, premierul Ludovic Orban a anuntat la randul sau ca Valean a primit unda verde din partea JURI."Doamna Adina Valean tocmai a primit votul in unanimitate din partea Comisiei JURI, adica certificatul de integritate", a informat Orban.In ce priveste candidatul Frantei, Thierry Breton, votul in JURI a fost la limita: 12 pentru candidatura francezului, iar 11 impotriva. Deci ramane de vazut cum vor decurge audierile in comisiile de specialitate ale PE.Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European a analizat marti, intr-o reuniune extraordinara, "conflictele de interes potentiale sau reale" ale comisarilor desemnati de Franta, Romania si Ungaria, intr-o sedinta cu usile inchise.Confirmarea de catre aceasta comisie a absentei oricarui conflict de interese este o conditie prealabila pentru a avea loc si audierea candidatilor in comisiile de specialitate aferente portofoliilor alocate, conform Regulamentului de procedura al Parlamentului European.Acum urmeaza ca acesti trei candidati, Thierry Breton din partea Frantei, Adina Valean din partea Romaniei si Olivier Varhelyi din partea Ungariei, sa fie audiati in comisiile de specialitate in data de