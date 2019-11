Adina Valean a fost acceptata de Ursula von der Leyen pentru functia de comisar european

UPDATE 17:40

Ursula von der Leyen a preferat sa mearga pe varianta Adina Valean pentru portofoliul Transporturilor alocat Romaniei si pentru ca presedintele ales al Comisiei Europene tine la cota de gen pe care a promis-o, si asa vulnerabilizata de decizia Frantei de a inlocui un candidat femeie, respins in comisiile din PE, cu un barbat.De altfel, Ursula von der Leyen a cerut expres Guvernului roman, inca de cand acesta era condus de Viorica Dancila, un candidat-femeie.- a fost emis si un comunicat oficial, prin intermediul caruia purtatorii de cuvant din echipa de tranzitie a Presedintelui-ales declara:Reamintim ca premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, ca a decis ca europarlamentarii Siegfried Muresan si Adina Valean sa fie propusi pentru postul de comisar european din partea Romaniei."Dupa consultarea presedintelui Klaus Iohannis, am luat decizia, impreuna, sa trimitem catre presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, doi candidati pentru functia de comisar european. Este vorba despre europarlamentarii Siegfried Muresan si Adina Valean", a spus Orban.Premierul a precizat ca va trimite presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor o solicitare de a organiza audierea candidatilor in comisiile de specialitate ale Parlamentului Romaniei.Intrebat daca se pune problema schimbarii portofoliului alocat Romaniei, premierul a declarat ca, "daca va fi vorba de posibilitatea schimbarii portofoliului, in cazul acesta, va exista o discutie intre presedintele Romaniei, subsemnatul, ca premier, si presedintele CE, Ursula von der Leyen".Audierea propunerii de comisar din partea Romaniei va avea loc in Comisia Transporturi a PE pe 14 noiembrie, la ora 15:00, a declarat pentrueuroparlamentarul Marian-Jean Marinescu, membru in aceasta comisie.