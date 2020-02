Decizie definitiva: Adrian Duicu, fostul sef al CJ Mehedinti, a fost condamnat la 1 an si 6 luni de inchisoare cu suspendare

Achitari si sentinte cu suspendare

Interceptarile, anulate

Concret, magistratii au respins apelurile facute de procurorii DNA si mai multi inculpati condamnati in acest caz si au mentinut sentinta data de Curtea de Apel Bucuresti.In acest caz, pe 20 decembrie 2017, fostul sef al CJ Mehedinti a fost gasit vinovat pentru folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.In schimb, Adrian Duicu a fost achitat pentru celelalte fapte de care a fost acuzat de DNA, respectiv trafic de influenta, cumparare de influenta, folosire a influentei si autoritatii, de catre o persoana care detine o functie de conducere intr-un partid politic, in scopul obtinerii pentru sine de foloase necuvenite si dare de mita.Sentinta Curtii de Apel Bucuresti mai stabileste si ca Adrian Duicu trebuie sa presteze 60 de zile de munca in folosul comunitatii in cadrul Primariei Orsova.Practic, DNA l-a acuzat pe Duicu ca si-a folosit calitatea influenta pentru a determina o promovare in centrala Ministerului Afacerilor de Interne pentru Stefan Constantin Ponea, seful Politiei Mehedinti.In acelasi dosar penal au mai fost trimisi in fata instantei si Constantin Stefan Ponea, fost sef al Inspectoratului Judetean de Politie Mehedinti, Elisabeta Zenovia Rolea, fost presedinte al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Mehedinti, Grigorita Feraru, fost consilier principal in cadrul CJAS, Doina Boruga, fost manager al Spitalului Judetean de Urgenta Mehedinti, Daniela Delia Popescu, fost director executiv in cadrul Consiliului Judetean Mehedinti, Valentina Draghia, administrator al unei societati comerciale, Cristian Damian Stanoiu, avocat in Baroului Mehedinti la data faptelor, si Andrei Dan Badin, realizator TV.Magistratii au decis condamnarea Doinei Boruga la 1 an de inchisoare cu suspendare si a Danielei Delia Popescu la 8 luni de inchisoare cu suspendare.In acest caz, judecatorul Viorica Constiniu de la Curtea de Apel Bucuresti a decis, in faza de Camera Preliminara, eliminarea a 7 CD-uri cu interceptari din dosar si chiar eliminarea cu totul a stenogramelor de pe cele 7 CD-uri, acestea nemaiputand fi avute in vedere ca probe.In stenogramele din dosar era mentionat si numele premierului Victor Ponta, care, din cauza interceptarilor, a decis sa se mute cu biroul in sediul Ministerului Apararii.Decizia de eliminare a fost confirmata la Inalta Curte.