Mititelu dezvaluie ce buget urias are FCU in Liga 3: "Nu mai am niciun leu!"

Potrivit omului de afaceri, un milion de euro cheltuie pe sezon FCU in incercarea de a promova.De asemenea, Mititelu a marturisit ca el nu mai are niciun leu si ca finanteaza echipa cu bani de la copiii sai."Am buget de 1 milion de euro din care pierd vreo 990.000 de euro. I-am primit de la fiul si fiica mea care mai au si ei niste afaceri ca eu nu mai am niciun leu. Sa speram ca o sa ma mai sustina 2-3 ani cel putin.Zi si noapte numai la promovarea in Liga 1 ma gandesc. Aceasta echipa este continuatoarea Universitatii Craiova, cu drepturi legale, deci noi suntem Universitatea Craiova ", a spus Adrian Mititelu, la GSP LIVE FCU a ratat in sezonul trecut promovarea in Liga 2, oltenii pierzand duelul cu Oltul-Turris, formatie finantata de fiul lui Liviu Dragnea