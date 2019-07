Interzis pe noua arena din Craiova, Mititelu anunta ca isi construieste un stadion

Ziare.

Patronul celor de la FCU Craiova a prezentat recent un proiect de stadion despre care spune ca va fi gata anul viitor.Iata mesajul lui Adrian Mititelu:"Noua noastra CASA!- 13.200 locuri.- toate acoperite- constructie din beton- 3.000 metri patrati zona comerciala- amplasament stadion + piateta limitrofa 70 mii metri patrati- stadionul va putea gazdui meciuri de nivelul 5 UEFA - finalizarea lui este estimata pentru anul 2020.- primele imagini cu noua arena la inceputul lunii septembrie"FCU Craiova va evolua in sezonul urmator in Liga 3 dupa ce a pierdut lupta pentru promovare cu echipa sustinuta de fiul lui Liviu Dragnea , Turris Oltul Turnu Magurele.Echipa lui Mititelu a incercat in mai multe randuri sa inchirieze stadionul din Craiova, insa a fost refuzata de autoritatile locale pentru ca echipa sustinuta de primarie, CSU Craiova, a primit exclusivitate pe noul "Oblemenco".M.D.