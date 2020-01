Mutu e gata de o impacare istorica: Face pace cu Mourinho?

Ziare.

Ajuns la 41 de ani, "Briliantul" a marturisit ca tine legatura cu fostii sai antrenori, de la care primeste sfaturi.Intrebat daca il va contacta si pe Mourinho, Mutu a surprins sustinand ca va face acest pas intrucat nu are resentimente fata de acesta."Saptamanal vorbesc la telefon cu Cesare Prandelli. De asemenea, comunic des cu Marco Giampaolo, Maurizio Sarri, Guardiola si Lippi. O sa discut si cu el (Mourinho - n.red.), nu am resentimente", a spus Mutu pentru ProSport Mutu si Mourinho au avut o relatie complicata, ce s-a incheiat cum nu se putea mai prost pentru roman.In finalul anului 2004, "Briliantul" a fost supus unui control antidoping la ordinul lui The Special One si a fost depistat pozitiv cu cocaina.A fost suspendat sapte luni, dat afara de la Chelsea si dat in judecata, insa nici pana acum nu a platit despagubirile catre formatia din Londra.