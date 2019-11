Adi Mutu, propunere surpriza pentru nationala de tineret a Romaniei - presa

Ziare.

Conform celor de la gsp.ro , Federatia a initiat deja primul contact cu Mutu, iar acesta este incantat de perspectiva de a pregati nationala Under 21."Briliantul" are experienta la acest nivel, el fiind de un an si jumatate antrenorul echipei de tineret a celor de la Al Wahda, acolo unde obtine rezultate apreciate.In plus, el a declarat de mai multe ori ca este pregatit sa revina in Romania si ca o va face atunci cand va avea o oferta care sa il multumeasca.Alte optiuni pentru "tineret" ar fi Edi Iordanescu si Marius Maldarasanu, insa ambii si-ar dori mai repede sa isi continue carierele la echipele de club.Dupa ce Radoi va fi numit oficial selectioner al Romaniei, FRF va fi obligata sa gaseasca rapid un antrenor pentru reprezentativa sub 21 de ani.