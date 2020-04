Cum comenteaza Razvan Lucescu numirea lui Adrian Mutu in functia de selectioner al nationalei de tineret a Romaniei

Ziare.

Fostul selectioner al Romaniei considera ca Mutu a primit "o sansa imensa pentru a porni cu dreptul intr-o cariera foarte complicata"."Are o experienta fabuloasa. A fost un jucator fenomenal, a facut multe greseli, ar fi putut castiga mult mai mult decat a facut-o. Are o sansa imensa pentru a porni cu dreptul intr-o cariera foarte complicata. Este un pariu, trebuie sa stie sa profite de aceasta situatie. Eu cred ca datorita acestor lucruri va da totul. Merita incercat", a spus Razvan Lucescu la Prosport LIVE Adrian Mutu a fost instalat, la inceputul acestui an, in functia de selectioner al reprezentativei sub 21 de ani a Romaniei.Primul meci al lui Mutu la carma "micilor tricolori" va avea loc pe 4 septembrie, contra Finlandei U21.