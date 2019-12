Mutu, alegerea lui Burleanu: "Briliantul" va fi noul selectioner de la "tineret"

Ziare.

Potrivit celor de la gsp.ro , Mutu si FRF au ajuns la un acord in privinta contractului, mutarea urmand a fi oficializata saptamana viitoare.Mutu a fost ales in dauna altor doi antrenori care nu spun mare lucru in fotbalul romanesc, Florin Bratu si Costel Enache.Se pare ca in aceasta optiune nu a contat doar relatia excelenta pe care "Briliantul" o are cu Burleanu, ci si experienta acestuia la nivelul tineretului, Mutu fiind de mai bine de un an antrenorul echipei olimpice a sauditilor de la Al Wahda.Obiectivul lui Adi Mutu va fi calificarea nationalei la Euro 2021.Este foarte probabil ca fostul atacant sa faca parte din staff-ul lui Mirel Radoi pentru Jocurile Olimpice de la Tokio, acolo unde Romania este calificata pentru a doua oara in istoria sa.