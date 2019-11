Mutu, inapoi in nationala Romaniei? "As putea sa-l convoc pentru a bate recordul lui Hagi"

Ziare.

Mutu si Hagi au cate 35 de goluri, iar selectionerul nationalei de tineret glumeste spunand ca il poate convoca pe Mutu la Jocurile Olimpice de anul viitor."As putea sa-l ajut eu pe Adi si sa-l convoc pentru Olimpiada pentru a bate recordul lui Hagi. Daca se antreneaza si este intr-o forma buna. Dar asta inseamna sa-l supar pe Gica Hagi si nu vreau asta", a glumit Radoi la ProX Adrian Mutu, acum in varsta de 40 de ani, a atarnat ghetele-n cui in 2016, iar in prezent este antrenorul echipei secunde a clubului Al Wahda (Emiratele Arabe Unite).La Jocurile Olimpice din 2020 sunt programate in perioada 24 iulie - 9 august.Romania a obtinut calificarea dupa prezenta in semifinalele Campionatului European de tineret din Italia si San Marino.Reprezentativele participante pot convoca 22 de jucatori sub 23 de ani si doar 3 jucatori peste aceasta varsta.