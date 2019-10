Adi Mutu a dat lovitura in Emirate: "Asta nu s-a mai intamplat niciodata in istoria clubului!"

Ziare.

Desi pregateste doar echipa de tineret a celor de la Al Wahda, "Briliantul" spune ca seicii sunt extrem de multumiti de munca sa si ca a reusit chiar sa intre in istoria clubului."Cei de aici vor de la mine sa produc jucatori pentru echipa mare. De cand am venit, am dat zece jucatori la prima echipa. Toti au debutat de-a lungului sezonului trecut si a acestor patru partide din stagiunea curenta.In momentul asta am cinci jucatori convocati la echipa nationala olimpica U23 si patru fotbalisti la U19. Asta nu s-a mai intamplat niciodata in istoria clubului!", a spus Mutu pentru gsp.ro Chiar daca se descurca foarte bine in zona Golfului Persic, Mutu ia in calcul o revenire in Romania pentru ca vrea sa antreneze la un nivel mai ridicat.El este dispus chiar sa renunte la salariul urias pe care il primeste la Al Wahda pentru a antrena la seniori.