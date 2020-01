Adrian Mutu a dezvaluit motivele pentru care Romario Benzar nu mai este folosit in Italia, la Lecce

Ziare.

com

Mutu, numit recent selectioner al echipei nationale de tineret a Romaniei, sustine ca a aflat motivele pentru care Benzar nu mai prinde lotul la Lecce, iar in aceasta iarna ar putea fi imprumutat la Perugia.Romario Benzar a fost transferat in vara de Lecce, contra sumei de doua milioane de euro de la FCSB , dar romanul nu a confirmat deloc la italieni, fiind folosit doar 155 de minute, in doar 4 partide.Fostul jucator de la Chelsea a aflat chiar de la Fabio Liverani, cel care a fost coleg cu Mutu la Fiorentina , motivele pentru care Benzar nu mai este folosit: "Am vorbit cu Liverani chiar acum... nu e multumit de cum joaca si asta se vede, pentru ca d-aia nici nu-l baga foarte des. Mai multe nu vreau sa va spun, pentru ca nu e frumos sa vorbesc eu despre Benzar, dar antrenorul vrea mai mult de la el, cu Liverani chiar am fost coleg si chiar mi-a cerut anumite informatii despre Benzar atunci cand se afla la nationala ", a declarat Adrian Mutu la conferinta de presa sustinuta duminica in postura de selectioner al Romaniei la Under 21.Ultimele informatii il dau pe Benzar imprumutat de la Lecce in aceasta iarna la Perugia, in Serie B, echipa aflata pe 9 in aceasta liga secunda.Ziaristii italieni sustin chiar ca Benzar va sosi luni la Perugia pentru a face si vizita medicala. Fostul fundas al FCSB-ului ar urma sa fie imprumutat pana in vara.Benzar e nascut la Timisoara, a fost adus de FCSB de la Viitorul si are in prezent o cota de piata de 1,8 milioane de euro.D.A.