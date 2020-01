Adrian Mutu, despre preluarea nationalei de tineret a Romaniei si salariul pe care il va avea

Ziare.

"Briliantul" ar urma sa fie propus maine de Comisia Tehnica a FRF pentru functia de selectioner al reprezentativei de tineret, insa sustine ca nu stie mai multe amanunte."Ce pot spune e ca, pana acum, singura data cand am discutat despre tineret a fost cand mi s-a spus ca sunt si eu pe lista. Nu stiu ce se intampla maine, dar sunt bucuros si onorat, iar daca va fi sa fiu preferat eu, va fi o mare onoare si responsabilitate. Dar, haideti sa vedem ce se intampla la Comisia Tehnica", a spus Mutu la Digi Sport Matinal 5.000 de euro de euro pe luna ar urma sa fie salariul lui Mutu, iar acesta spune ca nu se gandeste la bani cand vine vorba de reprezentativele nationale."Cand vine vorba despre echipa nationala, daca te gandesti la bani nu ai nimic de castigat. Cred ca niciun antrenor cand s-a dus la echipa nationala sau la cea de tineret nu s-a dus pentru bani", a adaugat Mutu.Joi are loc Comisia Tehnica a FRF, iar "Briliantul" are cele mai mari sanse sa fie propunerea cu care Razvan Burleanu va intra in Comitetul Executiv al FRF, pe 14 ianuarie 2020.Adrian Mutu implineste astazi 41 de ani.