Adrian Mutu, interzis in Japonia: "Briliantul" nu mai poate intra in "Tara Soarelui Rasare"

"Briliantul" are interdictie de a intra in Japonia din cauza trecutului sau, conform Digi Sport. FRF a fost informata ca Mutu nu poate ajunge in "Tara Soarelui Rasare" deoarece a fost prins dopat si pedepsit din acest motiv.Conform legislatiei din Japonia, persoanele care au fost prinse dopate si au calitate oficiala nu au voie sa intre in tara si nu primesc viza.Adrian Mutu a fost suspendat de doua ori, atat pentru consum de cocaina cat si pentru consum de sibutramina.Nationala olimpica a Romaniei va fi condusa de Mirel Radoi , dar acesta isi dorea sa il aiba alaturi si pe Adrian Mutu.Intr-o situatie asemanatoare s-a aflat si Diego Armando Maradona , care nu a fost primit la Cupa Mondiala din Japonia 2002 din cauza faptului ca a consumat droguri.C.S.