Adrian Mutu, ofertat de o echipa din Liga 1 - surse

Aflat in tara pentru a participa la cursurile pentru licenta PRO, "Briliantul" a tratat cu Astra Giurgiu, anunta Sport.ro Conform sursei citate, Ioan Niculae si Dani Coman au facut eforturi pentru a-l convinge sa vina la Astra, insa acesta a refuzat.Mutu vrea sa mai ramana pentru cel putin un an la carma echipei secunde a clubului Al Wahda, din Emiratele Arabe Unite.15.000 de euro pe lun primeste Mutu la gruparea araba.Nu doar Astra e interesata de Mutu, si si FC Botosani.Adrian Mutu are 40 de ani si inainte de a ajunge la echipa secunda a lui Al Wahda a pregatit-o in Romania pe FC Voluntari.