Cum a ratat Mutu transferul la Steaua

"Briliantul" a ajuns in cele din urma la Dinamo, dupa o zi in care agentul sau, Giovanni Becali, a negociat cu cele trei mari puteri bucurestene: Steaua, Dinamo si Rapid."In perioada aia Steaua era pe val si normal ca se vorbea de Steaua si Dinamo la momentul respectiv. Imi doream sa ajung la Steaua, am plecat la Bucuresti sa semnez cu ei, am stat la hotel Ambasador, Giovanni Becali s-a dus sa negocieze, mi-a zis prima oara ca sunt la Rapid, dupa seara mi-a zis ca sunt la Dinamo. Intr-o zi am fost la toate cele 3 echipe", a spus Mutu la ProX Adrian Mutu a fost transferat de Dinamo de la FC Arges in 1998.In cariera sa, atacantul nascut la Calinesti a evoluat pentru FC Arges, Dinamo, Inter, Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Cesena, Ajaccio, Petrolul, Pune City si ASA Targu Mures.