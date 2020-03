Cum a reactionat Mutu dupa ce a aflat ca ii va fi redus salariul

Ziare.

Instalat in functia la inceputul acestui an si fara meci inca pe banca micilor tricolori, Mutu spune ca "banii nu sunt importanti in aceasta perioada"."Nu e niciun fel de problema, suntem solidari cu tot ce se intampla in lume. Daca trebuie sa strangem randurile, le strangem. Banii sunt mai putin importanti in aceasta perioada", a spus Mutu pentru Digi Sport Federatia Romana de Fotbal a anuntat, marti, ca a scazut cu 20% salariile angajatilor."Traversam o perioada foarte grea. Nimeni nu stie in acest moment cand vom reveni la normal, insa, ceea ce stiu este ca impreuna trebuie sa ne luptam pentru viitorul nostru. Dupa consultarile pe care le-am avut cu echipa de management a Federatiei Romane de Fotbal, am luat decizia sa reducem pentru toti angajatii FRF salariile cu 20%. Aceasta modificare va afecta veniturile fiecaruia, dar sunt momente dificile in care trebuie sa ramanem solidari pentru ca avem aceasta datorie fata de noi insine si colegii nostri, fata de membrii afiliati si parteneri, fata de suporteri si, in primul rand, fata de viitorul fotbalului romanesc", a declarat Razvan Burleanu.Conform informatiilor din mass-media, Adrian Mutu incaseaza 4.000 de euro pe luna de la Federatia Romana de Fotbal.