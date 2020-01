FRF a anuntat numele noului antrenor al nationalei de tineret

Ziare.

Alesul FRF este Adrian Mutu , cel care urmeaza sa fie validat si de Comitetul Executiv."Briliantul" a castigat lupta cu Cristi Chivu beneficiind de toate voturile Comisiei Tehnice."In cadrul sedintei de joi, 9 ianuarie 2020, membrii Comisiei Tehnice FRF l-au nominalizat pe Adrian Mutu pentru a deveni noul antrenor al reprezentativei de tineret a Romaniei.Adrian Mutu are 77 de selectii in tricoul echipei nationale si este golgeterul all-time al Romaniei, la egalitate cu Gheorghe Hagi, cu 35 de reusite. In cariera sa de fotbalist a evoluat la FC Arges, Dinamo Inter Milano , Verona, Parma, Chelsea , Juventus, Fiorentina , Cesena, Ajaccio, Petrolul, Pune City si ASA Tg. Mures.Pana in prezent le-a mai pregatit pe FC Voluntari si echipa U21 a lui Al Wahda. Inainte de a avea rolul de antrenor la Voluntari, in perioada 2017-2018, Adrian Mutu a fost manager sportiv in cadrul FRF, avand in responsabilitate relatia echipei nationale cu cluburile din tara si din strainatate", a anuntat FRF.Comitetul Executiv al FRF urmeaza sa-l valideze pe Adrian Mutu in sedinta din 14 ianuarie.Obiectivul "Briliantului" va fi calificarea la Campionatul European de tineret din 2021.Salariul sau este estimat la 5 mii de euro pe luna.C.S.