Mutu a comentat controversele din jurul duelui de la distanta dintre el Hagi: "Sa le fie rusine daca au facut asta"

"Briliantul" spune ca si-a dorit sa-l depaseasca pe Gica Hagi si ca regreta ca a spus pas unor convocari usoare.Legat de zvonurile ca a fost impiedicat sa-l bata recordul lui Hagi, fostul atacant roman spune ca, daca se confirma zvonurile, ar trebui "sa le fie rusine" celor care au procedat astfel."Am auzit multe zvonuri. Nu stiu ce sa zic. Mie nu mi-a fost indiferent pentru ca Hagi a fost un etalaon al fotbalului. A fost un idol de-ai mei din copilarie si unul dintre visele mele era sa-l depasesc pe Hagi la nationala. Acum o sa vina altii din urma cu scopul sa-i depaseasca pe Hagi si pe Mutu in acest clasament. Normal ca voiam sa-l depasesc, pentru mine conta. Ma mandresc si-asa, dar daca eram pe primul loc, singur, ma mandream si mai tare", a spus Mutu la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu" de la Gsp.ro "Daca se confirma zvonurile, sa le fie rusine! Oricum, imi pare rau ca de-a lungul a 14 ani in care am fost la nationala eu nu am venit atunci cand am intalnit echipe mici precum San Marino sau Luxemburg, care erau usor de batut. Eu nu am venit pentru ca aveam meci in campionat si voiam sa ma odihnesc. Daca veneam si la astea... Am 35 de goluri in 77 de meciuri, iar Hagi le are in 126. Gica are 50 de meciuri in plus fata de mine. Eu n-am simtit ca au vrut sa ma evite. Ca am simtit sau nu... Nu eram nici intr-o forma foarte buna", a mai spus Mutu.Gica Hagi si Adrian Mutu au marcat cate 35 de goluri pentru nationala Romaniei.