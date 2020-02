Mutu a ramas uimit dupa ce l-a vazut pe Ianis Hagi: Ce a remarcat "Briliantul"

Ziare.

com

Selectionerul reprezentativei de tineret a Romaniei a facut o comparatie intre perioada in care Ianis evolua pentru Fiorentin si in prezent."Am fost cu Cosmin la Firenze sa vorbim cu Ianis, am discutat cu el cand juca acolo. Era vazut ca o mare speranta, dar spuneau ca nu e pregatit sa faca saltul, sa faca parte constant din lotul echipei mari. Gica Hagi era mult mai rapid, dar Ianis inca e mic, poate sa se dezvolte", a spus Mutu la ProX "Cand l-am vazut ultima data, am fost impresionat ca e mai inalt decat mine. A crescut, s-a dezvoltat! Corpul si muschii inca nu s-au adaptat la cresterea asta a lui", a adaugat acesta.Ianis Hagi are 21 de ani si in prezent evolueaza sub forma de imprumut la Glasgow Rangers.