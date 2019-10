Mutu s-a intalnit cu Mourinho dupa "Cazul Cocaina": "Trebuie sa fii nebun ca antrenor sa faci asta"

Ziare.

S-a zvonit ca in spatele actiunii ar fi stat antrenorul de atunci al lui Chelsea, Jose Mourinho, iar Mutu recunoaste ca si el a crezut acelasi lucru.Acum, insa, la 15 ani distanta, fostul atacant roman si-a schimbat parerea si spune ca "a fost doar vina mea si atat"."Nu cred ca Mourinho m-a pandit. Atunci si mult timp dupa l-am banuit si am dat crezare anumitor voci din diverse anturaje. Ca el ar fi facut acest lucru intentionat. Acum sunt antrenor si ma face sa cred ca nu el. Trebuie sa fii nebun ca antrenor sa faci asta. Eu imi aduc aminte ca Mourinho cand a venit mi-a spus ca vrea sa faca Chelsea in jurul meu", a spus Adrian Mutu in cadrul emisiunii "Prietenii lui Ovidiu" de la Gsp.ro "Intr-o luna era nebun daca ma dadea afara. E un episod de care se vorbeste de 17 ani. A fost o lectie. Vorbesc cu Mourinho, m-am si vazut cu el, nu e niciun fel de problema. A fost doar vina mea si atat. Nu stiu daca am fost singurul... N-am de unde sa stiu", a continuat acesta.In septembrie 2004, pe vremea cand evolua pentru Chelsea, Adrian Mutu a fost depistat pozitiv cu cocaina la un test anti-dopping.In consecinta, a fost pus pe liber de club si suspendat pentru 7 luni, de la data de 29 octombrie 2004 pana in 18 mai 2005.