Probleme cu banii pentru Mutu? Cum a pierdut 3 milioane de euro si de ce a fost nevoit sa vanda casa de la Miami

De asemenea, fostul fotbalist roman a precizat ca a pierdut 3 milioane de euro pe care i-a investit intr-o fabrica de biodisel, alaturi de fostul patron de la UTA, Adrian Martian.Totodata, Mutu spune ca nu s-a apucat de antrenorat pentru ca ar avea probleme cu banii, ci din placere."Casa de la Miami nu am vandut-o pentru a da banii lui Chelsea, nu i-am despagubit deloc. Casa s-a vandut pentru ca am divortat de Consuelo. Am facut partajul. Nu m-am apucat de antrenorat pentru bani. M-am apucat din pasiune. Am fost si presedinte sau director general, dar eu am vrut sa fiu antrenor. Depinde la ce nivel vreau sa traiesc. Am patru copii. Daca vreau sa stau doar pe barci si prin vacante e mai greu. Am avut si yacht. Acum nu-si mai permite nimeni care nu mai lucreaza sa stea in lux. Eu am pierdut bani multi in afaceri si m-am lecuit. Dar pot sa traiesc decent, ca o persoana normala", a spus Mutu la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu" de la Gsp.ro "Nu vreau sa spun cati bani aveam cand m-am lasat, dar am pierdut 3 milioane de euro in fabrica de biodisel pe care o aveam la Oradea cu baiatul ala Martian... Fabrica a intrat in faliment si nu m-am ales cu nimic. Dar pot sa traiesc linistit am bani", a mai dezvaluit acesta.Vezi si:In prezent, Mutu (40 de ani) antreneaza echipa secunda a clubului Al Wahda din Emiratele Arabe Unite.