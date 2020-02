Promisiunea lui Mutu dupa ce in trecut a avut probleme cu drogurile

Ziare.

"Briliantul" spune ca a dat uitarii trecutului si ca acum nu mai are probleme de acest gen."M-am reabilitat! Am alte prioritati, am luat-o pe alte cai. Am lasat trecutul in urma. Sunt niste decizii pe care le-am luat gresit. Mi le asum si merg mai departe. Deciziile din trecut au fost controversate la acea vreme", a spus Mutu la Digi Sport.In plus, Mutu spune ca problemele pe care le-a avut in trecut il vor ajuta in relatia cu tinerii fotbalisti."Este foarte adevarat si poate eu sunt persoana care trebuia sa fie pentru acesti copii. Eu stiu ce am gresit si ce decizii am luat. O sa le dau sfaturi baietilor sa nu-si pericliteze viitorul prin niste alegeri gresite. Eu le-am trait pe pielea mea si le stiu", a mai spus Mutu.Adrian Mutu l-a inlocuit pe Mirel Radoi la nationala de tineret, dupa ce acesta a fost promovat la prima reprezentativa.C.S.