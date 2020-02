Reactia lui Adrian Mutu dupa ce s-a scris ca-i va fi interzisa intrarea in Japonia

Ziare.

Selectionerul nationalei de tineret a Romaniei e convins, insa, ca nu va intampina nicio problema in a fi prezent la Jocurile Olimpice de la Tokyo."S-a speculat ca, din cauza scandalului de acum 16 ani, s-ar putea sa nu fiu primit in Japonia. Adevarul nu e asa. Daca ai un cazier penal si ai facut lucruri foarte grave ramane la latitudinea japonezilor daca te lasa sa intri sau nu. Vom avea si un raspuns scris, insa ei ne-au confirmat telefonic ca noi avem dreptate", a spus Mutu intr-o interventie la Digi Sport Ieri, Digi Sport a scris ca Adrian Mutu nu va fi prezent alaturi de nationala under 23 a Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokio (Japonia).Conform legislatiei din Japonia, persoanele care au fost prinse dopate si au calitate oficiala nu au voie sa intre in tara si nu primesc viza.Adrian Mutu a fost suspendat de doua ori, atat pentru consum de cocaina cat si pentru consum de sibutramina.Nationala olimpica a Romaniei va fi condusa de Mirel Radoi, insa acesta isi doreste sa il aiba alaturi si pe Adrian Mutu.