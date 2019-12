Misterele prezentei lui Adrian Nastase la receptia de la Cotroceni: In ce conditii poate fi retras Ordinul Steaua Romaniei

Condamnarile

Ce spune legea

Condamnati dar inca membri

Printre numele cele mai cunoscute:

Se poate: Necolaiciuc, fara Ordin

Socol, fara "Pentru Merit"

Ordinul Steaua Romaniei este cea mai inalta decoratie oferita de statul roman.Pana in acest an, fostul lider PSD nu a participat la evenimentele organizate de Administratia Prezidentiala.Adrian Nastase face parte in continuare din acest Ordin, desi a fost condamnat definitiv la sentinte cu executare in doua dosare: Trofeul Calitatii (20 iunie 2012) si Zambaccian (6 ianuarie 2014), pentru mai multe infractiuni, printre care luare de mita si santaj.Legea stabileste clar ca membrii Ordinului National Steaua Romaniei isi pierd aceasta calitate in momentul in care sunt condamnati definitiv la o pedeapsa privativa de libertate.Pentru retragerea acestui ordin, trebuie format un consiliu de onoare al ordinului, iar Cancelaria Ordinelor, structura din cadrul Administratiei Prezidentiale, trebuie sa-i transmita presedintelui Romaniei o propunere de retragere a ordinului. Retragerea Ordinului se face prin decret prezidential.Articolul 22 din Legea nr. 77 din 7 mai 1999 privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului Steaua Romaniei stabileste situatiile in care se poate pierde calitatea de membru al Ordinului.a) Condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;b) Pentru fapte incompatibile cu calitatea de membru al ordinului, altele decat cele prevazute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului.Pentru ca judecarea faptelor incompatibile cu calitatea de membru al ordinului, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, se constituie un consiliu de onoare format din 7 membri.", arata articolul 24.Persoanele carora li s-a retras calitatea de membru al ordinului sunt obligate sa restituie brevetul si insemnul.Cazul lui Adrian Nastase, condamnat la inchisoare cu executare, dar membru al Ordinului, nu este unul singular. In 2018, presedintele Societatii Timisoara, Florin Mihalcea, reitera o cerere catre presdintele Romaniei, Klaus Iohannis, de retragere imediata a decoratiilor si ordinelor Statului Roman acelor purtatori ai distinctiilor care s-au dovedit nedemni de a le detine, fiind condamnati prin hotarari penale definitive.Florin Mihalcea a facut si o lista cu mai multi membri ai Ordinului care au fost condamnati, in capul careia il pusese pe Adrian Nastase.Cei mai multi din acestia sunt condmanati la o pedeapsa cu suspendarea pedepsei, o parte insa au executat condamnarea in penitenciar, cum ar fi Irina Jianu sau Miron Mitrea.Intreaga lista poate fi accesata pe portalul Romania Curata. , fosta sefa al Inspectoratului de Stat in Constructii, condamnata in dosarele "Trofeul Calitatii" si "Zambaccian", la o pedeapsa definitiva de 6 ani si 6 luni., fost ministru al Transporturilor, condmanat definitiv la 2 ani de inchisoare in dosarul "Casa din Baneasa"., medic si fost senator PSD, condamanat definitiv la 1 an de inchisoare cu suspendare in dosarul favorizarii lui Adrian Nastase., general si fost adjunct al sefului SRI, condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare intr-un dosar privind inchirierea si ulterior cumpararea ilegala a unor locuinte RA-APPS., fost primar al orasului Buzau, condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare in dosarul Gloria., fost presedinte al Colegiului Medicilor din Romania, condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare pentru conflict de interese., general si fost sef al Statului Major, condamanat la 4 ani de inchisoare cu suspendare in dosarul Tofan., general si fost ministru al Apararii, condamanat la 1 an de inchisoare cu suspendare in dosarul "Case pentru generali".Lista este completata de generalii Sergiu Medar si Corneliu Duta, magistratii Gheorghe Bucur si Eugen Cojocaru si consultantul Dorinel Mucea.In aprilie 2019, Societatea Timisoara i-a cerut pentru a treia oara presedintelui Klaus Iohannis sa isi indeplineasca atributiile si sa retraga decoratiile si ordinele acelor persoane "nedemne de a le detine" pentru ca au fost condamnate definitiv, dar si sa initieze modificarea legii si pentru cei care au facut politie politica.In mandatul sau, Klaus Iohannis a retras decoratia Ordinul National "Steaua Romaniei" in martie 2017, fostului sef al CFR Mihai Necolaiciuc, condamnat in doua dosare penale si care executa o pedeapsa de 8 ani de inchisoare pentru fraudarea companiei.Necolaiciuc primise Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler, in luna decembrie 2000, printr-un decret semnat de presedintele de atunci, Emil Constantinescu, aflat in ultimele zile de mandat.In aprilie 2017, Klaus Iohannis a semnat decretele privind retragerea unor decoratii acordate Irinei Socol, lui Eugen Pena si lui Viorel Traian Oprea. In acest caz este vorba de alte Ordine.Irina Socol, fondatoarea Siveco, a fost condamnata in 2016 la 2 ani si 6 luni pentru evaziune fiscala. Ea fusese decoarata cu Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Cavaler, in februrie 2003.Eugen Pena si Traian Oprea - directori generali ai Hidroelectrica - au fost trimisi dupa gratii in dosarul in care fostul ministru al Economiei Codrut Seres a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare.Cei doi fusesera decorati cu Ordinul "Servicul Credincios" in rang de Cavaler de catre fostul presedinte Ion Iliescu in noiembrie 2002, respectiv decembrie 2004.