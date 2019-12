Nastase se compara cu Iuliu Maniu: Ma intreb daca comunistii i-au retras decoratiile lui Maniu, dupa condamnare

Ziare.

El spune ca seful statului l-a umilit punandu-l "pe acelasi plan cu Laszlo Tokes, caruia, de asemenea, i-a retras decoratia". Nastase sustine ca pentru cateva zile Iohannis va fi "eroul" Soecietatii Timisoara, care a cerut de mai multe ori presedintelui sa retraga decoratiile persoanelor condamnate definitiv la inchisoare sau care au facut politie politica in timpul regimului comunist."Cum poate fi calificat gestul sau de a ma invita la Cotroceni, la receptia organizata cu ocazia Zilei nationale, pentru ca, dupa doua zile, la intrebarea 'naiva' a unei ziariste, sa anunte ca-mi va retrage o decoratie, acordata in urma cu 17 ani, pentru anumite fapte si intr-un anumit context?Si in ziua in care l-a decorat pe ambasadorul Klemm, la plecarea din tara, probabil pentru felul in care s-a comportat acesta in calitate de guvernator pentru Romania. Incercand, pe de alta parte, sa ma umileasca, punandu-ma pe acelasi plan cu Laszlo Tokes, caruia, de asemenea, i-a retras decoratia.Poate ca pentru cateva zile Iohannis va fi un 'erou' al Societatii Timisoara si al unor radicali #rezist", scrie fostul premier, intre altele, pe blog El mai noteaza ca acest gest va fi contestat de "oamenii politici si de oamenii de bun simt" si se compara cu liderul taranist Iuliu Maniu."In timp, insa, acest gest, lipsit de eleganta, va fi contestat de oamenii politici si de oamenii de bun simt. Si va deveni un precedent. Decoratia din urma cu 17 ani a fost acordata pentru unele merite (care nu cred ca pot fi contestate nici din perspectiva timpului). Condamnarile nedrepte, dictate, ulterior, de catre Basescu, prin instrumentele sale din magistratura, nu au nicio legatura cu argumentele pentru decorare.A te preface ca, dupa 7 ani sau 5 ani de la condamnari, poti sa le dai relevanta, este o marsavie politica. Cu atat mai mult, cu cat Iohannis nu a avut o 'revelatie divina', descoperind textul de lege si hotarand sa retraga decoratia TUTUROR celor condamnati.In plus, daca o condamnare POATE fi baza pentru retragerea unei decoratii, aceasta retragere se poate face si dupa 3, 5, 7 mandate prezidentiale? Si dupa 20 de ani?Ma vor injura unii, dar", se mai arata in postare.Adrian Nastase, decorat cu Steaua Romaniei in 2002, dar ulterior condamnat de doua ori la inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie, a fost invitat de Administratia Prezidentiala la receptia oferita cu ocazia Zilei Nationale, in schimb alti membri ai Ordinului, printre care Stere Gulea, Cristian Preda sau Augustin Zegrean, nu au fost considerati demni de aceeasi onoare.La zece zile dupa invitarea lui Adrian Nastase la receptia de la Cotroceni, timp in care subiectul a fost intens dezbatut, marti, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a decis sa retraga decoratiile persoanelor cu condamnari penale Miercuri, seful statului a anuntat lista cu persoanele condamnate penal care raman fara decoratii. Adrian Nastase a mai avut o reactie in acest caz chiar marti, inainte ca lista cu nume sa fie facuta publica. El a spus atunci ca decizia lui Iohannis este "un gest meschin" A.D.