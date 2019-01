Penalii de rang inalt care au fost la Ateneu, la ceremonia cu liderii UE (Galerie foto)

"A actionat in cel mai pur stil mafiot"

"A lezat prestigiul PE"

Misteriosul comisar Titi Sultan

Politicienii trimisi in judecata

A fost un eveniment la care liderii europeni prezenti - Donald Tusk (Consiliul European), Antonio Tajani (Parlamentul European), Jean Claude Juncker (Comisia Europeana) - au vorbit despre respectarea statului de drept, a valorilor europene si combaterea coruptiei.Adrian Nastase a fost condamnat in doua dosare de coruptie, Zambaccian si Trofeul Calitatii, la o pedeapsa totala de 4 ani si 6 luni."Inculpatul Nastase nu a avut nicio retinere de a actiona in cel mai pur stil mafiot", scriau judecatorii Inaltei Curti, in sentinta de condamnare.Magistratii motivau ca Adrian Nastase "nu a inteles cum functioneaza statul de drept" si ca, "prin tot ceea ce a facut impreuna cu complicii sai, a dezvoltat un model al coruptiei la cel mai inalt nivel din stat".Adrian Severin, fost ministru de Externe si europarlamentar, a fost condamnat definitiv in 2016 la patru ani de inchisoare cu executare, fiind gasit vinovat de luare de mita si trafic de influenta. Fostul politician a stat chiar in loja liderilor europeni.Si in cazul lui Severin, magistratii au motivat sentinta in termeni duri:"Prin lipsa de probitate de care inculpatul a dat dovada, acesta a transformat inalta functie publica detinuta intr-o sursa de venituri ilicite, desi sumele incasate legal de la Parlamentul European erau indestulatoare, iar inculpatul nu este o persoana in stare de nevoie, avand in vedere declaratiile de avere ale acestuia.In egala masura, prin conduita sa ilicita inculpatul Severin Adrian a lezat prestigiul Parlamentului European in care si-a desfasurat activitatea si a zdruncinat increderea publica in aceasta institutie esentiala a Uniunii Europene, confirmand suspiciunile referitoare la posibilitatea influentarii membrilor acestui for contra unor sume de bani.Nu in ultimul rand, prin activitatea sa infractionala inculpatul Severin Adrian a consolidat imaginea Romaniei ca fiind o tara profund corupta, care in loc sa stapaneasca acest flagel, il exporta la nivel european printr-unul dintre reprezentantii sai alesi".Un personaj discret care s-a asezat in spatele lui Adrian Severin este fostul subcomisar Titi Sultan - fost asistent universitar la Academia de Politie. Barbatul a fost arestat in 2004 intr-un dosar de coruptie.In 2004, el a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta."In vara anului 2002, inculpatul Sultan Titi a pretins, de la trei absolventi ai Academiei (intre care si doi ofiteri de politie judiciara din Parchetul National Anticoruptie) cate 500-600 USD, pentru a interveni pe langa membrii comisiilor de reexaminare a lucrarilor de licenta, in vederea promovarii examenelor si pentru a comunica subiectele de admitere la Facultatea de drept in anul universitar 2002-2003", acuzau procurorii.Titi Sultan a postat si pe contul de Facebook fotografii de la eveniment.In sala Ateneului au fost mai multi politicieni implicati in dosare in penale:presedintele Senatului, acuzat de marturie mincinoasa, achitat in faza de fond. Dosarul este in faza de apel la completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.fost premier, acuzat de complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor in dosarul "Turceni-Rovinari", achitat in faza de fond. Dosarul este in faza de apel la completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.fost premier, acuzat de crime impotriva umanitatii in Dosarul Mineriada. Cazul este in faza de fond la Inalta Curte., fost vicepremier, judecata in Dosarul Belina pentru abuz in serviciu. Cazul este pe rolul Tribunalului Bucuresti.fost presedinte al CJ Teleorman, judecat pentru complicitate la abuz in serviciu in Dosarul Belina. Cazul este pe rolul Tribunalului Bucuresti.