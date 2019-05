Adrian Nastase a primit titlul ''Doctor Honoris Causa'' al Universitatii ''Aurel Vlaicu''. Laudatio tinut de Andronescu

Foto: Facebook/ Institutia Prefectului - Judetul Arad

Laudele Ecaterinei Andronescu

Theodorescu: Nastase, rol decisiv

Discursul lui Nastase

Cine este Adrian Nastase

Adrian Nastase este, din 2001, profesor onorific al universitatii de stat din Arad, iar conducerea a decis ca pentru "meritele exceptionale in apararea si promovarea interesului national ca diplomat" sa-i acorde titlul.Comisia de Laudatio a aratat ca titlul este acordat "in semn al aprecierii pentru intreaga activitate stiintifica si academica, pentru rolul avut in dezvoltarea Romaniei".La ceremonie au fost prezenti, printre altii, ministrul Ecaterina Andronescu si Razvan Theodorescu, vicepresedinte al Academiei Romane, cei doi evocand, in discursurile tinute, momente din colaborarea cu fostul premier.Andronescu a amintit de rolul lui Nastase in integrarea Romaniei in Uniunea Europeana si in NATO."Sunt convinsa ca istoricii vor face o radiografie corecta a perioadei respective si il vor aseza pe Adrian Nastase acolo unde ii este locul, intre cei care au contribuit esential la o Romanie europeana", a spus ministrul Educatiei.Razvan Theodorescu a afirmat ca multi nu stiu ca Nastase a avut un "rol decisiv" in declararea Sibiului drept Capitala Culturala a Europei."Adrian Nastase a avut un rol decisiv in faptul ca Sibiul a devenit Capitala Culturala a Europei, alaturi de Luxemburg. Lucrul acesta trebuie sa-l recunoasca toata lumea, inclusiv fostul primar al Sibiului (Klaus Iohannis - n.r.), care uneori e amnezic din acest punct de vedere", a spus vicepresedintele Academiei Romane.In discursul sau, Nastase a vorbit despre "criza actuala a dreptului international" si rolul diplomatiei in evolutia Romaniei.El s-a declarat "emotionat" sa asculte "cuvinte foarte frumoase" la adresa sa, din partea membrilor Comisiei de Laudatio."Ma bucur ca, uneori, putem sa selectam din destinul unora dintre persoanele publice aspecte pozitive, elemente care pot fi aduse in prezent, pentru a fi eventual utile ca lectii pentru cei mai tineri", a spus Nastase.Adrian Nastase a fost premier al Romaniei intre anii 2000 si 2004. El a fost condamnat in doua dosare de coruptie, Zambaccian si Trofeul Calitatii, la o pedeapsa totala de 4 ani si 6 luni. "Inculpatul Nastase nu a avut nicio retinere de a actiona in cel mai pur stil mafiot", au scris judecatorii Inaltei Curti, in sentinta de condamnare. Magistratii au mai apreciat, in motivarea sentintei, ca Adrian Nastase "nu a inteles cum functioneaza statul de drept" si ca, "prin tot ceea ce a facut impreuna cu complicii sai, a dezvoltat un model al coruptiei la cel mai inalt nivel din stat".