Un judecator pune problema dizolvarii Fundatiei Europene Titulescu, fondata si condusa de fostul premier Adrian Nastase

Sursa: Facebook/ Fundatia Europeana Titulescu

Sursa: Facebook/ Fundatia Europeana Titulescu

Procesul

Imposibilitatea

Solicitarile instantei

"Se pune problema unei dizolvari"

instanta constata ca se pune problema unei posibile interveniri a dizolvarii de drept a fundatiei

Nastase ne-a trimis la Winzer

Iata integral punctul de vedere al lui Winzer:

Ziare.

com

Intr-o declaratie pentru Ziare.com, secretarul general FET, avocatul Cristian Winzer, exclude vehement aceasta posibilitate.Fundatia Europeana Titulescu a fost infiintata de Adrian Nastase pe 15 martie 1991 si are ca scop principal "restituirea operei politico-diplomatice a lui Nicolae Titulescu". In 2001, pe cand era premier, Adrian Nastase a declarat fundatia de utilitate publica, iar acelasi an, FET a primit in folosinta pentru 49 de ani un imobil impozant pe soseaua Kiseleff, la cativa pasi de Arcul de Triumf.In acest moment, potrivit site-ului FET, in consiliul director sunt: Adrian Nastase (presedinte), prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu (vicepresedinte), academicienii Dan Berindei si Razvan Theodorescu (vicepresedinti), iar printre membri sunt fostul secretar de stat de la ministerul Muncii Adrian Dobre, senatorul Titus Corlatean, astronautul Dumtru Prunariu, jurnalistii Octavian Stireanu si Adrian Ursu, fostul ministru al apararii si ambasador la Praga, Gheorghe Tinca, dar si alti sefi din cadrul MAE sau din Academia Romana.In ultimii ani, fundatia a organizat mai multe conferinte, lansari de carte, mese rotunde si diverse evenimente la care au participat mai multe personalitati publice, diplomati, istorici, jurnalisti sau studenti.Motivul pentru care Nastase cere numirea celor 13 noi membri in Consiliul Director: din cei 67 de membri fondatori ai fundatiei mai traiesc doar 5 - care ori sunt plecati din tara, ori nu mai vor sa fie implicati in activitatile fundatiei. "Dupa 28 de ani de la momentul infiintarii (), fundatia a trecut prin schimbari majore", se arata in cererea de chemare in judecata.FET este alcatuita din membri fondatori si membri de onoare care trebuie sa-i aleaga pe cei 27 de membri ai Consiliul Director, care asigura realizarea scopului si obiectivelor fundatiei.La randul sau, consiliul desemneaza un comitet director care sa asigure conducerea efectiva a fundatiei.Nastase arata in actele depuse la judecatorie ca finalizarea obiectivelor fundatiei este blocata, intrucat exista o imposibilitate obiectiva de a desemna un reprezentant legal care sa exercite, in numele si pe seama fundatiei, atributia de a incheia acte.", sustine fostul premier.Asa ca solicitarea in instanta a fost facuta in baza unei prevederi din OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, care stabileste ca in cazul in care componenta consiliului director nu se poate modifica in conditiile stabilite de statut, instanta va desemna, pe cale de ordonanta presedintiala, la cererea oricarei persoane interesate, persoanele care vor intra in componenta consiliului director.Totusi, Judecatoria Sectorului 1 respins ca neintemeiata solicitarea lui Adrian Nastase. Fostul premier a contestat sentinta la Tribunalul Bucuresti, iar o decizie definitiva ar putea fi data chiar saptamana viitoare, conform portalului instantelor. In timpul procesului, Judecatoria Sectorului 1 i-a cerut lui Adrian Nastase sa faca dovada "imposibilitatii intrunirii consiliului director" si dovada "ultimei intruniri a consiliului director".", explica Judecatoria Sectorului 1.Magistratii au atras atentia asupra unor demersuri facute de secretarul general al FET, care in 2017 si 2018 a solicitat instantei sa ia act de mai multe modificari intervenite ca urmare a unor Adunari Generale, din 23 mai 2017 si 21 iunie 2018, cum ar fi numirea unui director adjunct si a directorului stiintific.Asta desi Consiliul Director este organul abilitat sa asigure realizarea scopului si obiectivelor fundatiei, "motiv pentru care in lipsa unei componente valide, acesta nu isi poate exercita atributiile prevazute de lege si acte constitutive". Judecatorii mai arata ca in cadrul statutului asociatiei nu sunt facute mentiuni in ceea ce priveste existenta unei "Adunari Generale", aspect ce se reflecta si in dispozitiile art. 28 din OG nr. 26/2000, potrivit carora organele fundatiei sunt: consiliul director si cenzorul, sau dupa caz, comisia de cenzori."Astfel, in lipsa altor inscrisuri depuse de petent care sa ateste data ultimei intruniri a Consiliului Director,Potrivit art. 58 din OG nr. 26/2000, fundatia se dizolva de drept in cazurile prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a) si b),La art. 10 din statut se mentioneaza ca:Fata de aceasta,, aspect ce nu poate fi acoperit de instanta prin numirea unui Consiliu Director, in conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. 2 si art. 33 din OG nr. 26/2000", motiveaza Judecatoria Sectorului.Astfel, magistratii au respins ca neintemeiata solicitarea lui Adrian Nastase. Decizia poate fi citita peAdrian Nastase nu a vrut sa comenteze acest caz pana la finalizarea procesului. Fostul premier ne-a recomandat sa vorbim detaliile tehnice cu secretarul general al FET, avocatul Cristian Winzer, fost secretar de stat in Ministerul de Externe si fost consilier al fostului premier Viorica Dancila, cel care s-a ocupat de procesul de la Judecatoria Sectorului 1 si Tribunalul Bucuresti.Cristian Winzer a explicat pentru Ziare.com in 10 puncte opinia sa cu privire la acest proces: fundatia nu este in pericol de dizolvare, iar judecatorul nu ar fi trebuit sa ridice din oficiu aceasta problema. Potrivit acestuia, procedura initiata are ca scop intensificarea si dezvoltarea activitatilor specifice Fundatiei, prin reorganizarea Comitetului/Consiliului Director1. Procedura initiata are ca scop intensificarea si dezvoltarea activitatilor specifice Fundatiei, prin reorganizarea Comitetului/Consiliului Director (entitatea care asigura realizarea scopului si obiectivelor Fundatiei).2. Este o procedura speciala, cu care unele complete de judecata nu sunt familiarizate (de aici aparand, inevitabil, si anumite regretabile sincope in analiza fondului si temeiniciei cererii).3. Arat astfel ca imprejurarea ca instanta de fond a inteles ca ultima intrunire a Consiliului Director a fost in anul 2002, crezand cumva ca ar putea exista situatia unei posibile interveniri a dizolvarii de drept a fundatiei, este una cel putin NEFERICITA (juridic fiind, in mod evident, profund netemeinica si nelegala).Aceasta fara a mai enunta in detaliu si faptul ca instanta NU poate oricum realiza o astfel de analiza din OFICIU, ci doar la solicitarea expresa a "persoanei interesate" (aceasta este terminologia legala specifica), respectiv a domnului Nastase, in calitatea domniei sale de membru fondator al fundatiei!4. Prevederile legale privitoare la incidenta unui posibil caz de dizolvare a unei fundatii privesc imposibilitatea CONSTITUIRII consiliului sau director, iar NU imposibilitatea INTRUNIRII acestui organism statutar.5. Veti observa astfel ca diferenta nu este doar terminologica, ci mai ales conceptuala si procedurala. Am convingerea ca se va observa cu rigurozitate ca dispozitiile art. 58 din O.G. nr. 26/2000 pot deveni aplicabile DOAR daca ar exista o imposibilitate de CONSTITUIRE (deci NU de intrunire) a consiliului director al unei fundatii, iar aceasta imposibilitate ar dura mai mult de 1 an de la data la care, potrivit statutului, consiliul director al respectivei fundatiei trebuia constituit.6. Fundatia Europeana TITULESCU are, potrivit dispozitiilor statutare, 2 consilii/organisme, respectiv Consiliul Fundatiei (care are ca sarcina "reprezentarea si conducerea generala a tuturor activitatilor Fundatiei, cat si administrarea patrimoniului si gestiunea bugetului sau" - art. 8 din Statut) si Comitetul (Consiliul) Director (care, in sensul exact al legii, "asigura conducerea efectiva a Fundatiei si indeplineste alte sarcini care ii sunt incredintate de Consiliu. El prezinta un raport anual Consiliului asupra activitatii Fundatiei, precum si rapoarte periodice la solicitarea Consiliului" - art. 9 din Statut).7. Atat Consiliul Fundatiei, cat si Comitetul Director al Fundatiei, au fost CONSTITUITE initial in anul 1991, pe indelungata durata a activitatii Fundatiei Europene TITULESCU intervenind modificari inerente ale componentei acestora (TOATE fiind confirmate/incuviintate de catre instantele judecatoresti - ultimele solutii fiind din datele de 25 mai 2017 si 21 iunie 2018).8. Ultima modificare a componentei Comitetului (Consiliului) Director este din din data de 10 iulie 2019, in urma careia am si investit instanta cu cererea mentionata la punctul 1.9. Statutar, Comitetul (Consiliul) director al Fundatiei Europene TITULESCU NU are durata determinata in timp, fiind astfel TOTAL EXCLUSA incidenta vreunui caz de dizvolvare!10. Chiar mentiunile exprese retrospective facute de instanta de fond privitoare la numirile unor persoane (in 2017 si 2018) in functii statutare regasite in structura Comitetului Fundatiei confirma, dincolo de orice dubiu rezonabil, ca acest organism al Fundatiei Europene TITULESCU a fost constituit si se intruneste statutar.