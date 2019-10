Adrian Nastase si Vasile Dancu, doriti in PSD

Ziare.

Paul Stanescu, cel care si-a reluat o pozitie de forta in PSD dupa intalnirile de ieri din PSD, a declarat pentruca ar trebui adusi in partid Adrian Nastase, Cozmin Gusa, Vasile Dancu si Vasile Puscas."Anumiti colegi au tradat. Multi ma acuza ca am stat de vorba cu Victor Ponta. Eu nu vorbesc de Ponta, eu cred ca in partid ar trebui adusi alti oameni: Vasile Puscas, Adrian Nastase, Cozmin Gusa, Vasile Dancu si multi altii. PSD e o forta si sunt convins ca in 2020, PSD din nou va castiga alegerile.Miron Mitrea este un om care se pricepe la campanii, cred ca a facut peste 10-15 campanii electorale, este un om care stie ce inseamna campanie electorala si il apreciem toti", a declarat Paul Stanescu pentru Europa Libera.