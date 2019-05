Lustratia dupa Dragnea: ce plan are PSD pentru a asigura continuitatea de putere

Ziare.

De-a lungul ultimilor ani, Romania a ratat cateva dintre momentele in care se putea face mai bine, in sensul unei constructii de tara din care oamenii sa nu plece atunci cand au nevoie de tratament medical performant si, in general, de securitate sociala.Un astfel de moment se intampla si acum, cand Liviu Dragnea a disparut din prim-planul politicii, iar romanii au fost solidari cu un vot anti-ticalosie si abuzuri, creand astfel fereastra de oportunitate in care statul roman sa se reformeze si sa serveasca interesului public.Am stiut cu totii ca Nicolae Ceausescu a fost posibil cu ajutorul complicitatilor care i-au construit un regim de putere dezumanizanta. Am vazut cum totii cum Partidul se metamorfozeaza si cum Aiudul este inlocuit cu mineriada. Am auzit cu totii cum fosti nomenclaturisti, fosti tortionari, mari delatori pun stapanire pe agenda publica, isi fac televiziuni si de acolo compromit patriotismul. Au facut un zgomot urias, care i-a redus pe ceilalti la tacere.Acelasi zgomot il fac astazi, in zorii postdragnismului, Viorica Dancila, Marian Oprisan, Adrian Nastase, Olguta Vasilescu, Gabriela Firea, Teodor Melescanu.A fost saptamana in care s-au labartat pe agenda publica, pentru ca reteta e aceeasi din 1947 incoace: minciuna, violenta simbolica, impostura vanduta ca putere, ocuparea spatiului public cu teme marunte, dar zgomotoase - acesta fiind cel mai fertil teren atat pentru propaganda, cat si pentru sentimentul de rusine al celorlalti, ale caror inteligenta, educatie si buna-cuviinta nu ii lasa sa se strambe inapoi.Gabriel Liiceanu, in interviul acordat Ziare.com : "De asta cand se petrece o revolutie autentica, nu dispare doar varful, ci tot Comitetul Central, daca vorbim de ce am trait noi, toata Securitatea, care a terorizat populatia.De asta la noi treaba nu a fost stralucita si dusa pana la capat, nu pentru ca nu au fost pedepsiti la nivel juridic, ci nici macar lustratia nu s-a facut".Liviu Dragnea a disparut, asa cum a disparut Nicolae Ceausescu, iar structurile au pus imediat in scena planul de repliere.Pentru ca niciun regim abuziv nu este infrant doar daca liderul este inlaturat, ci daca toti cei care i-au fost complici si au deturnat institutiile de la rostul binelui public pleaca.* Institutii intregi au fost acaparate, denaturate si deturnate de la rostul public, pentru a fi folosite in scop privat sau de grup politic - cazurile CCR, CNA, TVR, Avocatul Poporului.* Institutii esentiale au fost compromise, pana in punctul in care fac rau oamenilor care au nevoie de ele - Sanatatea, cu spitale in care exista de toate, dar mor oameni, Educatia, cu scoli care inca dau olimpici, dar si cu scoli din rural si urbanul mic unde elevilor nu li se da sansa la educatie, Jandarmeria, manipulata si implicata in atacarea cetatenilor, nu in protectia lor.* Depopularea masiva a tarii - ori de cate ori se putea, din Romania comunista "se fugea din tara". S-a intamplat si dupa mineriade. S-a intamplat si in doi ani de regim Dragnea.In ziua votarii, cozile de romani din fata sectiilor de vot din strainatate au aratat proportiile reale, dramatice, umane. Sentimentul a fost ca aproape nu exista tara in lumea democratica in care romanii sa nu isi fi facut o patrie mica, nevoiti sa isi abandoneze patria lor, intrata in mainile unei clase politice toxice.* Fisurarea increderii. Increderea in institutii, increderea in norme si legi, increderea in ceilalti sunt capitaluri pe care PSD-ALDE nu a pregetat sa le puna la bataie, pentru a putea captura tara.Ura este cea mai toxica boala a unei societati, spune tot Gabriel Liiceanu. Sau, asa cum scrie Horia Roman Patapievici intr-un volum cutremurator, care va fi lansat zilele viitoare, ura ne transforma in obiecte si ne asmute pana la limita de jos a umanului. La asta au folosit televiziunile de cazarma, inca la datorie.* Vechile structuri se repliaza si asigura continuitatea puterii.Reteta anilor '90 se repeta astazi, sub ochii nostri, cand Adrian Nastase intra pe usa Guvernului, iar Teodor Melescanu - ministrul de Externe care a nesocotit dreptul la vot al romanilor din diaspora si care a dus in derizoriu politica externa a Romaniei, in cel putin doua momente - Memorandumul pentru relocarea ambasadei la Ierusalim si mandatul dat ambasadorului Romaniei la UE de a impiedica un vot pro-Kovesi in COREPER - si Carmen Dan - ministrul de Interne responsabil de reprimarea violenta a protestului diasporei din 10 august - controleaza in continuare portofolii importante.Dar raul cel mai mare pe care il fac continuatorii si complicii regimului lui Liviu Dragnea este confiscarea spatiului public si controlul subteranelor puterii. Asa a fost posibil Iliescu dupa Ceausescu, Nastase dupa Iliescu, Ponta dupa Nastase si Dragnea dupa Ponta, ultima succesiune atingand si limitele paroxismului.Lustratia, dezideratul ratat al anilor '90, inca e prioritate.