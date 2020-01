Adrian Oros anunta ca 15% din posturile Ministerului Agriculturii si din institutiile subordonate vor fi reduse

Ziare.

"Suntem intr-un proces de evaluare a intregului personal din Ministerul Agriculturii si din institutiile din subordine. In opinia noastra, cel putin 15% din aceste posturi vor fi reduse. Sunt locuri unde procentul va fi mai mare, dar si locuri unde va trebui sa angajam oameni, unde capacitatea lor administrativa este scazuta. In aparatul propriu avem 708 angajati, iar in total, la toate institutiile si agentiile din subordine, avem 14.239 de angajati.La AFIR au fost zeci si sute de transferuri de la entitati private, fara concurs, foarte multi dintre angajati neavand nicio legatura cu activitatea care trebuia desfasurata. Am gasit si coafeze si tot felul de 'specialisti' angajati si multi militieni, transferati de la firme private, cazuri de meserii mai putin obisnuite pentru activitatea in AFIR. Toate aceste detasari au incetat de la 1 ianuarie 2020", a declarat Adrian Oros, la Cluj-Napoca.El a spus ca la Agentia Nationala de Pescuit si Acvacultura (ANPA) este cel mai mare "dezastru", pentru ca au fost primite cereri de despagubiri pentru pagube produse pestilor in zone unde se cultiva rapita."Discutia cu cormoranul nu a fost intamplatoare, am primit spre plata, dar nu am semnat, documente de despagubiri pentru pagube produse in piscicultura de cormorani. Legislatia europeana permite despagubiri, dar am constatat ca cifrele sunt foarte mari. Suspicionam ca trebuiau sa fie despagubite doar anumite entitati, cu sume foarte mari.Unii cereau despagubiri pentru cantitati de peste, pierderi pe 2019, mai mari decat productia vanduta in ultimii cinci ani. E putin probabil sa ai o asemenea pierdere. E Corpul de control acolo si verifica. Avem harti satelitare si dovezi ca unii beneficiari ai programelor de despagubiri nu au avut peste, pentru ca nu au avut apa; ei cultivau rapita, orez si raportau pierderi la peste", a precizat ministrul Agriculturii.