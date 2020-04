Guvernul pregateste o noua ordonanta militara. Un ministru anunta ca va fi data maine

Ziare.

Acesta a sustinut ca pietele trebuie sa ramana deschise, deoarece magazinele mici de cartier au ramas si ele deschise."O parte din piete au fost inchise, si de aceea am facut apel inca de la inceputul crizei catre administratiile publice locale sa lase pietele deschise, pentru ca sunt singurele locuri in care producatorii locali pot sa-si vanda produsele, mai ales produsele de sezon, si ca, respectand niste masuri impuse de niste autoritati pentru prevenirea raspandirii virusului, in aceste piete agroalimentare se poate face comert civilizat.Daca magazinele de colt de strada de 10 metri patrati au ramas deschise, nu vad de ce nu ar ramane deschise si aceste piete. Am continuat cu acest apel si maine o sa prindem chiar intr-o ordonanta militara obligativitatea deschiderii pietelor, cu asigurarea, desigur, a masurilor de combatere a raspandirii virusului", a afirmat Adrian Oros, la Realitatea Plus.Ministrul Agriculturii a mentionat ca exista tot mai multe stocuri de produse alimentare la producatori si la procesatori, pe fondul scaderii cumparaturilor facute de populatie si pe fondul inchiderii sistemului HoReCa."Pe de alta parte, ne intereseaza si stocurile care se aduna la producatori si la procesatori, pentru ca, daca in prima saptamana dupa declararea starii de urgenta, am constatat cu totii rafturi goale si preturi crescute, in ultimele saptamani constatam altceva: sunt foarte multe stocuri la producatorii si la procesatorii nostri, stocuri de lapte si produse lactate, de carne de vita, de carne de pui, de peste, de legume, iar ei ne semnaleaza ca nu au ce sa faca cu aceste stocuri.E o schimbare de comportament a cumparatorilor, care reactioneaza emotional intr-o situatie de criza, este si o volatilitate a pietelor si a preturilor, in asa fel incat au aparut aceste stocuri. Sunt foarte multi agenti economici, atat procesatori cat si producatori, care lucrau cu sistemul HoReCa. Acest sistem acum s-a inchis, iar stocurile se aduna. De asemenea, cumparatorii, datorita restrictiilor de circulatie, cumpara mult mai putin", a subliniat Adrian Oros.