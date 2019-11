Ministrul Agriculturii a gasit mici grenade lasate peste tot. Ajutorul de stat pentru motorina nu a fost platit din aprilie

Ziare.

Potrivit acestuia,"Am inceput o evaluare la nivelul ministerului, cum era si normal. Si legea ne obliga ca, la sfarsitul fiecarui an, institutiile publice sa faca o evaluare privind capacitatea administrativa. (...)Nu am rezultatele finale pentru foarte multe, dar am gasit mici grenade lasate peste tot. In primul rand, am constatat ca ajutorul de stat pentru motorina nu a fost platit din trimestrul doi. Practic, mai avem de alocat aproape 400 de milioane de lei, necesarul de plata pentru trimestrul doi si trimestrul III. S-a platit doar trimestrul I", a afirmat Oros.Intrebat daca exista fonduri pentru plata sumelor restante, ministrul Agriculturii a raspuns: "Ne vom ingriji sa existe. Acum nu exista".Referindu-se la subventiile acordate producatorilor agricoli, Adrian Oros a declarat ca pana in aceasta saptamana au fost facute plati in avans catre 92% dintre fermierii care au depus declaratii la Agentia de Plati si Interventii in Agricultura. Valoarea subventiilor acordate se ridica la 1,2 miliarde de euro."Practic, s-au platit aproape 92% din cei care au depus, au fost platiti pentru avans, urmand ca pana la 1 decembrie sa fie facute si restul de plati. Practic, au intrat in conturi 1,2 miliarde de euro, fiind platit avansul la 721.498 fermieri", a adaugat Oros.Ministrul Agriculturii a avut o intrevedere in Botosani cu medicii veterinari din judet, dupa care are programate vizite cu fermierii din zonele Stefanesti, Darabani si Dorohoi.