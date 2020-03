Ministrul Agriculturii spune ca sunt probleme cu aprovizionarea si cu preturile la alimentele din import

Ziare.

Intre altele, sunt probleme cu aprovizionarea si cu preturile la alimentele din import."Sunt mai multe tipuri de efecte, generate in primul rand de o modificare a comportamentului de cumparare, mai mult, decat de o problema de productie sau aprovizionare.Daca in primele zile dupa criza toata lumea a facut stocuri, au alergat prin magazine si au cumparat cantitati foarte mari de alimente, iar preturile au crescut semnificativ, apoi, in urmatoarea saptamana, vanzarile au scazut, preturile au revenit aproximativ la normal, au ramas crescute doar cele care vin din import, pentru ca acolo exista o oarecare ingreunare a transportului marfurilor.Sigur, acest lucru este general, se intampla in toata Europa, sunt culoare de transport pentru alimente, pentru medicamente, dar situatia nu este asemanatoare cu cea dinainte de criza, deci", a declarat Oros pentru RFI Romania.Intrebat despre plafonarea preturilor la raft, ministrul a apreciat ca nu ar fi o idee buna."Am discutat cu toti actorii din piata, comerciantii, producatorii si procesatorii, pentru ca noi, atunci cand s-a declansat criza, a doua zi am facut un grup de lucru, cu toate segmentele acestui lant de aprovizionare, producatori, procesatori si comercianti.Daca vine statul si in mod brutal intervine si fixeaza doar pretul la raft, fara sa existe o negociere prealabila intre toti actorii acestui lant de aprovizionare, cei care dispar primii de pe piata, cei care sunt afectati si pot fi falimentati sunt exact cei mici, producatorii mici si procesatorii mici.Or, in Romania, producatorii mici si procesatorii mici sunt cei romani. Noi nu avem de gand sa se intample acest lucru cu ei", a precizat Oros.In plus, el a asigurat populatia ca autoritatile vor face tot ceea ce depinde de ele, ca sa nu existe o criza a aprovizionarii cu alimente in magazine, in contextul coronavirusului.Citeste mai multe despre Coronavirus|Ministrul Agriculturii la RFI: Sunt probleme cu aprovizionarea si preturile la alimentele din import pe site-ul RFI Romania