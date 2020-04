Ministrul Oros: Articolul privind activitatile agricole nu poate fi folosit ca pretext pentru deplasarea oricui are un teren

LIVE

Ziare.

com

Aceasta prevedere se refera la persoanele care isi obtin principalul venit din agricultura, adica cei care merg la camp sau ferme si vanzatorii din piata, si nu la orice persoana care detine un teren, a explicat ministrul intr-o interventie la Digi24."Noi am prins in Ordonanta 3 cele doua articole privind producatorii agricoli, care se pot deplasa la camp si ferme, precum si cei care se deplaseaza sa isi vanda produsele in pietele agroalimentare si ne-am gandit la, pentru ca aceasta interzicere a deplasarii care a fost stipulata inca de la inceputul starii de urgenta practic doreste sa previna raspandirea infectiei, limitarea contactului, mai ales cu cei care sunt asimptomatici si sunt cei mai periculosi pentru raspandirea coronavirusului", a explicat ADrian Oros.Ministrul a insistat ca lumea trebuie sa inteleaga ca articolele respective sunt valabile doar pentru oamenii care traiesc din agricultura."Deci lumea trebuie sa inteleaga ca doar cei care din asta traiesc, la care activitatea principala este agricultura sau industria alimentara beneficiaza de aceste articole. Doar asa ca sa iesim ca avem o proprietate undeva...eu zic ca o luna, o luna jumatate pana va trece aceasta criza ne putem abtine. Toti trebuie sa facem niste eforturi si sa facem niste lucruri pe care pana acum nu le-am facut", a mai explicat Oros.Amintim ca la sfarsitul lunii martie a intrat in vigoare Ordonanta Militara 3.La articolul 1, aceasta prevede ca se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu urmatoarele exceptii (intre altele):"h) deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;i) deplasarea producatorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare".