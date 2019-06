Dosarul Mediafax: Dupa 3 ani de procese, judecatorii exclud mai multe probe la cererea lui Adrian Sarbu

Ce probe au fost excluse

Judecat in Mineriada

Ziare.

com

Decizia poate fi contestata de procurorii din Parchetul General.Mogulul a fost trimis in judecata in urma cu trei ani, dar procesul este de atunci in faza de judecata in camera preliminara, in care se pun in discutie legalitatea probelor si modul in care a fost realizat rechizitoriul.Adrian Sarbu este acuzat de evaziune fiscala, instigare la evaziune fiscala, instigare la delapidare si spalare de bani, iar Mediafax Group SA, aflata in insolventa, de evaziune fiscala.Concret, Curtea de Apel Bucuresti a admis, pe 24 iunie, o cerere formulata de avocatul lui Adrian Sarbu si a constatat neregularitatea rechizitoriului din acest caz, din perspectiva imposibilitatii stabilirii obiectului si limitelor judecatii pentru omul de afaceri in ceea ce priveste savarsirea infractiunii de instigare la delapidare in forma continuata si de spalare de bani in forma continuata.Curtea de Apel Bucuresti a mai admis o exceptie invocata de Adrian Sarbu si Mediafax Group si a constatat nulitatea absoluta a unei incheieri date de un judecator de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti, din data de 17 decembrie 2014, pronuntata in dosarul 44194/3/2014, precum si a mandatelor de perchezitie informatica emise in baza acesteia cu numerele: 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622/UP din 17.12.2014."In baza art. 102 alin. 2-4 cod procedura penala, exclude din materialul probator:- Raportul de constatare tehnico - stiintifica partial cu nr. 354115 din 30 aprilie 2015;- Raportul de constatare tehnico - stiintifica final cu nr. 354118 din 4 mai 2015;- Procesul verbal incheiat la 24 martie 2015 de vizualizare a documentelor identificate de specialistii ITA in raportul final nr. 354118 din 4 mai 2015;- Procesele verbale aferente perchezitiilor informatice realizate in perioada 22-23.12.2014, 29.12.2014, 08-09 ianuarie 2015", se arata in decizia judecatorului de Camera Preliinara.Dupa cum am aratat, decizia poate fi contestata de procurori.Decizia Curtii de APel Bucuresti poate fi accesata pe portalul instantelor. Adrian Sarbu este judecat si in dosarul Mineriadei, pentru infractiuni contra umanitatii. In acest dosar, Inalta Curte a constatat nulitatea rechizitoriului si a decis restituirea cazului la parchet.Astfel, au fost anulate ordinele de punere sub acuzatie a inculpatilor, dar si toate probele din rechizitoriu. Decizia nu este definitiva.