ICCJ respinge cererea lui Adrian Severin de sesizare a CCR cu privire la termenul de depunere a contestatiei in anulare

Adrian Severin a depus la instanta suprema o contestatie prin care solicita anularea condamnarii de patru ani inchisoare, primita pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta. In cadrul procesului, el a ridicat, luni, o exceptie de neconstitutionalitate a articolului 428 din CPP , sustinand ca toate deciziile luate de completurile de cinci judecatori sunt lovite de nulitate absoluta, in urma hotararii Curtii Constitutionale.Fostul parlamentar a precizat ca termenul de 30 de zile, in care o persoana condamnata poate introduce o contestatie in anulare, este unul "relativ", aducand ca argument faptul ca exista un termen de 30 de zile pentru motivarea hotararilor, pe care insa judecatorii nu il respecta."Nulitatea absoluta apara ordinea publica. Ordinea publica in aceasta speta este dreptul la aparare si dreptul la un proces echitabil. Incalcarea acestui drept este sanctionata prin nulitatea absoluta. Nu e problema mea personala, ci este vorba de un principiu. Ordinea publica poate fi aparata oricand si sanctiunea incalcarii ei este nulitatea absoluta. Dupa parerea mea, exista doua posibilitati.Fie Inalta Curte decide ca termenul acela este un termen de recomandare, asa cum se interpreteaza si termenul de 30 de zile pentru motivarea unei sentinte si care este frecvent depasit, sau, daca nu poate face lucrul acesta, cred ca cel mai bun lucru pentru Inalta Curte de Justitie si Casatie este sa transmita Curtii Constitutionale", declara Adrian Severin.Cererea sa de sesizare a Curtii Constitutionale a fost insa respinsa, iar pe 15 aprilie se va judeca pe fond contestatia in anulare.Pe 28 februarie 2018, Adrian Severin a fost eliberat conditionat din penitenciar , dupa ce a executat efectiv un an si trei luni din pedeapsa de patru ani primita pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta.Adrian Severin a fost acuzat de DNA ca, in perioada decembrie 2010 - martie 2011, a acceptat promisiunea a doi jurnalisti de la publicatia britanica "The Sunday Times", care efectuau o investigatie sub acoperire, de a-i plati 100.000 euro anual in schimbul depunerii de amendamente in comisiile de specialitate ale Parlamentului European, pe de o parte, si votarii impotriva altor amendamente ce nu corespundeau intereselor societatii comerciale pe care acestia pretindeau ca o sustin, pe de alta parte."La suma mentionata se adauga si suma de 4.000 de euro pe zi pentru orice acte efectuate de parlamentar, in legislativul european, in legatura cu depunerea de amendamente. In contextul discutiilor din perioada ianuarie - martie 2011, Adrian Severin le-a pretins celor doua persoane, potrivit intelegerii, suma de 12.000 euro, lasandu-le sa creada ca are influenta asupra a doi deputati din Comisia Juridica, a raportorului Comisiei pentru afaceri economice si monetare din legislativul european, precum si asupra unui alt membru al Parlamentului European, pentru a-i determina sa introduca un amendament la proiectul de Directiva al Comisiei Europene privind garantarea depozitelor bancare, in sensul intereselor clientilor companiei pe care cei doi sustineau ca o reprezinta", arata procurorii.Potrivit DNA, in vederea incasarii sumei de 12.000 euro, Adrian Severin a emis o factura pe care a trimis-o pe mail uneia dintre cele doua persoane.Trei europarlamentari - Adrian Severin, slovenul Zoran Thaler si austriacul Ernst Strasser - ar fi acceptat "sa-si vanda serviciile" unor jurnalisti ai ziarului "Sunday Times", care pretindeau ca se ocupa cu actiuni de lobby. Reporterii au propus mai multor membri ai Parlamentului European sa le plateasca 100.000 de euro pe an in schimbul "ajutorului" pentru adoptarea unor amendamente.Conform anchetatorilor, Adrian Severin a depus amendamentul prin intermediul unui coleg, iar intrebat de unul dintre jurnalisti daca a fost usor sa-l convinga pe acesta sa depuna amendamentul, el a raspuns ca pana la un anumit punct i-a fost greu, dar ca in cele din urma a acceptat ideea, "insa a fost o adevarata munca".Eurodeputatul sloven si cel austriac au demisionat din Parlamentul European, renuntand astfel la imunitatea parlamentara, in schimb Adrian Severin a refuzat, sustinand ca este vorba de "o inscenare pusa la cale de persoane care au actionat ca agenti provocatori si cu o motivatie politica".